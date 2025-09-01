Embassaments catalans avui: El pantà de Sau es presenta com la sorpresa negativa del dia

L'embassament de Sau s'ha convertit en el protagonista del dia després de registrar la major baixada de tota la conca interna. En només vint-i-quatre hores, ha perdut 1,1 punts i se situa al 56,87 % de la seva capacitat. Tot i que la xifra continua sent acceptable per aquestes dates, la diferència respecte a la resta d'embassaments el col·loca com la nota discordant de la jornada.
Pujades i estabilitat a la resta del sistema
El balanç general confirma que la conca interna catalana manté una gran estabilitat impropia per a aquestes èpoques si ho comparem amb anys anteriors. Avui es troba al 72,18 %, tot just tres centèsimes menys que ahir. La majoria d'embassaments presenten descensos mínims, gairebé imperceptibles, i fins i tot s'han registrat pujades puntuals. Susqueda, per exemple, ha aconseguit créixer unes dècimes i arriba al 80,89 %, reforçant el seu paper d'embassament més estable de l'estiu.
La Baells recula només dues dècimes i es queda en un sòlid 86,27 %, doblant els registres de fa un any. La Llosa del Cavall baixa tres quarts de punt i marca un 84,08 %, encara en xifres molt altes. Sant Ponç perd una dècima i queda al 87,23 %, consolidat com un dels més resistents. Foix recula unes centèsimes fins al 79,55 %, després del buidatge preventiu de la setmana passada.
A la part baixa, Siurana perd només tres centèsimes i segueix en un crític 15,32 %, reflex de la seva fragilitat estructural. Riudecanyes també baixa lleugerament fins al 40,96 %, tot i que continua en millors xifres que a principis d'estiu. Finalment, Darnius Boadella es manté sense canvis al 58,78 %, demostrant una estabilitat poc habitual en aquest embassament.
Un inici de setembre estable i positiu
En conjunt, la conca interna catalana comença setembre amb xifres molt superiors a les registrades el 2024, quan no arribava al 33 % de capacitat. Avui, amb més del 72 % d'aigua emmagatzemada, el sistema es manté fort i amb marge de seguretat. La baixada de Sau, tot i que significativa, entra dins la normalitat estival i no suposa cap motiu d'alarma. El missatge és clar: Catalunya afronta el nou mes amb estabilitat, recolzada en embassaments que continuen resistint amb solidesa.
Tot i que la calor seguirà present en les temperatures catalanes, no es preveuen més onades de calor els pròxims dies. Per tant, l'evolució d'avui sembla marcar un patró de com serà la situació durant unes setmanes. Baixades mínimes totalment normals en contextos de calor.