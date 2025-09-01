Anunci urgent del Meteocat: Comarques afectades per pluges intenses a partir d'ara

Setembre arrenca a Catalunya amb un cel canviant i una atmosfera carregada d'energia latent. El Mediterrani aporta humitat, la calor diürna accentua els contrastos i la convecció troba terreny fèrtil sobre el litoral.
El Meteocat ha actualitzat la seva vigilància per condicions propícies a nuclis intensos i de ràpida formació.L'episodi se centra aquesta tarda i nit d'avui dilluns 1 de setembre, amb persistència fins a les primeres hores de dimarts 2, segons l'últim avís difós.
Què implica l'avís i per què ara
L'avís vigent és de nivell groc (1/6) per intensitat de pluja, l'esglaó mínim dins el sistema d'avisos SMP. Aquest llindar s'activa quan es poden superar 20 mm en 30 minuts, una ruixada breu però capaç de causar incidències puntuals. La convecció s'alimentarà de la humitat mediterrània, el forçament costaner i l'orografia del litoral i prelitoral central i de Girona.
Avui el perill moderat per intensitat de pluja es focalitza al Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Selva. També queden dins l'avís Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Garrotxa, amb possibilitat de ruixats puntualment forts.
Context sinòptic a Catalunya avui 1 de setembre de 2025
El patró combina brisa de gregal a la costa, convergències locals i aire una mica més fred en alçada, ingredients clàssics de convecció estival. L'orografia del Montseny, Guilleries i vessants del Prepirineu afavoreix ascensos forçats, disparant nuclis compactes amb desplaçaments irregulars. Aquestes cèl·lules poden regenerar-se sobre el mar i entrar terra endins, especialment amb vents de component NE–E persistents durant la tarda.
Evolució prevista entre la tarda i la matinada
A partir de darrera hora de la tarda, el risc tendirà a concentrar-se al litoral central, mentre cedeix en sectors de l'interior gironí. Segons la planificació horària de l'avís, Pla de l’Estany, Ripollès i Garrotxa deixarien d'estar en perill moderat després de les 18:00 locals.
Durant la matinada de dimarts 2 de setembre, entre 00:00 i 06:00, Meteocat manté perill moderat al Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme. A partir de les 06:00, la previsió indica jornada sense avís, amb ruixats residuals molt locals si persisteixen línies de convergència marítima.
Com interpretar el mapa d'avisos d'avui
El mapa d'avisos SMP s'organitza per comarques i franges de sis hores, acolorint la probabilitat i el llindar previst. Les hores apareixen en TU, que a l'estiu equival a hora local = TU +2, quelcom essencial per planificar desplaçaments. Els trams rellevants avui són 12–18, 18–24 i 00–06, amb el tancament de l'episodi previst cap a les primeres hores de dimarts.
Impacte esperat i recomanacions
Amb aquests ingredients, cal esperar ruixats d'alta intensitat molt locals, arrossegament de fulles i visibilitat reduïda en pocs minuts. No es descarta alguna tempesta elèctrica aïllada i calamarsa menuda, especialment a prop de la costa si la convergència marítima es reforça.
Si condueixes, redueix la velocitat davant cortines d'aigua, augmenta la distància de seguretat i evita passar per basses profundes. En zones urbanes, retira objectes solts de balcons, revisa desaigües i ajorna activitats a l'aire lliure si observes núvols de desenvolupament vertical. Si vius a prop de rieres, evita apropar-te a lleres i passos subterranis durant ruixats i consulta actualitzacions oficials abans de desplaçar-te.