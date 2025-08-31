Els embassaments catalans acaben l’agost amb sensacions agredolces: Tots els detalls

Els embassaments catalans tanquen l'agost amb una barreja d'estabilitat i desgast, després d'un mes de calor intensa. La conca interna ha passat del 77,21 % al 72,21 %, cosa que suposa una pèrdua de cinc punts en trenta-un dies. Tot i aquest retrocés, el nivell general continua sent alt si es compara amb la mitjana històrica d'agost i, sobretot, amb 2024, quan no arribava al 33 %.
Foix i Siurana, les grans excepcions negatives
L'embassament de Foix ha estat el que més ha baixat, amb un desplom de més de 20 punts. La raó no és la calor, sinó el desaiguament preventiu realitzat per l'ACA per evitar desbordaments davant episodis de pluja. Per la seva banda, Siurana perd gairebé nou punts i queda en un 15,35 %, consolidant la seva condició de gran punt feble del sistema.
Embassaments com Darnius Boadella i Sau han acusat l'evaporació i el consum, amb descensos de més de vuit i sis punts respectivament. Tot i així, els seus nivells actuals —58,78 % a Darnius i 57,97 % a Sau— continuen sent acceptables per a aquesta època de l'any.
La solidesa dels embassaments de referència
En el costat positiu, diversos embassaments han mostrat una gran resistència. Susqueda, amb un 80,74 %, només perd dos punts en tot l'agost i es consolida com el més estable del sistema. La Baells es manté en un notable 86,44 %, encara que cedeix quatre punts. Per la seva banda, la Llosa del Cavall i Sant Ponç aconsegueixen fins i tot lleugeres pujades i tanquen el mes en 84,82 % i 87,36 %, confirmant la seva solidesa.
Un cas particular és el de Riudecanyes, que ha aconseguit pujar més de dos punts a l'agost i arriba al 41,20 %. L'augment respon al transvasament des de Siurana, una mesura polèmica que ha generat protestes al Priorat, però que ha permès millorar la situació al Baix Camp.
Els embassaments catalans de l'Ebre perden més aigua
El balanç als embassaments catalans de la conca hidrogràfica de l'Ebre és més negatiu. En conjunt han baixat al voltant de 6,5 punts durant l'agost. Destaquen les caigudes de Talarn (-15 punts) i Rialb (-12 punts). Tanmateix, tres embassaments de muntanya han aconseguit pujades importants: Cavallers (+8,5 punts), Guiamets (+6,4 punts) i Terradets (+4,2 punts).
El mes d'agost deixa un balanç agredolç per a Catalunya. D'una banda, la conca interna manté nivells alts, superiors al 72 %, que permeten encarar el setembre amb tranquil·litat. De l'altra, alguns embassaments concrets han patit pèrdues acusades, ja sigui per fragilitat estructural o per decisions de gestió preventiva. Tot i així, la fotografia general confirma que Catalunya ha deixat enrere l'emergència hídrica de 2024 i encara el final de l'estiu amb una posició privilegiada davant la resta d'Espanya.