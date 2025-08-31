Anunci urgent del Meteocat: Es complica la situació per pluja, comarques més afectades

El final del cap de setmana s'acomiada amb una atmosfera carregada i expectant a gran part del territori català. Una calma aparent precedeix un canvi dràstic en les condicions meteorològiques que es manifestarà amb gran contundència.
L'estabilitat de les últimes jornades té les hores comptades davant l'arribada d'un episodi de temps sever. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació de perill que requereix la màxima atenció ciutadana.
Es preveuen precipitacions d'intensitat torrencial que podrien superar els quaranta litres per metre quadrat en només trenta minuts. Aquest llindar representa un volum d'aigua molt considerable en un interval de temps extremadament curt.
El nivell de perill màxim s'ha fixat en un significatiu quatre sobre una escala de sis, indicant un risc elevat. Aquesta situació meteorològica adversa començarà a afectar el territori a partir de les dues de la tarda d'aquest diumenge.
Un escenari meteorològic d'alt impacte
La configuració atmosfèrica actual és la responsable directa d'aquest notable increment de la inestabilitat a la regió. La combinació d'una massa d'aire fred en alçada amb l'elevada temperatura i humitat del mar Mediterrani crea el brou de cultiu perfecte.
Aquests ingredients són els que alimenten la formació de tempestes convectives de desenvolupament molt ràpid i de gran virulència. L'energia acumulada a l'atmosfera s'alliberarà en forma de ruixats localment molt forts i de caràcter estacionari.
Aquests sistemes de tempestes tenen la capacitat de descarregar enormes quantitats de precipitació sobre un mateix punt durant un període breu. L'orografia del litoral i prelitoral català pot, a més, potenciar aquests fenòmens de manera molt significativa.
Les muntanyes properes a la costa actuen com una barrera que obliga l'aire humit a ascendir bruscament. Aquest ascens forçat provoca que el vapor d'aigua es refredi i es condensi, generant núvols de gran desenvolupament vertical.
Evolució i comarques en el punt de mira
L'avís s'activarà a partir de les dues de la tarda d'aquest diumenge i s'estendrà fins a les vuit del matí de dilluns. Avui diumenge, les tempestes poden afectar amb força àrees de la Catalunya Central i les Terres de Ponent. Dilluns, les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona seran previsiblement les més vulnerables a aquests intensos ruixats. Zones com el Maresme, la Selva, el Barcelonès i el Baix Empordà es troben a l'epicentre del risc.
L'evolució del fenomen indica que les hores més crítiques es concentraran durant la tarda-nit de diumenge i la matinada de dilluns. És precisament durant la nit quan la previsió marca el grau més alt de perill per la intensitat de la pluja.
La distribució geogràfica del risc suggereix que les tempestes més severes podrien formar-se al mar i desplaçar-se cap a la franja costanera. Aquesta dinàmica incrementa la probabilitat que els nuclis de precipitació més actius impactin de ple en zones densament poblades.
L'impacte esperat i les recomanacions
Un grau de perillositat de quatre sobre sis implica un risc real d'inundacions sobtades en zones urbanes i lleres intermitents. La intensitat prevista de la pluja pot col·lapsar ràpidament els sistemes de clavegueram i provocar anegaments en carrers i baixos.
Les rieres, tan característiques del paisatge costaner català, podrien experimentar crescudes sobtades i molt perilloses en qüestió de minuts. El gran volum d'aigua arrossegaria sediments i altres materials, augmentant el potencial destructiu de les avingudes.
Davant d'aquest pronòstic, les autoritats recomanen extremar la precaució en els desplaçaments per carretera durant les pròximes hores. És fonamental evitar travessar zones inundables, així com les lleres de rius o rieres encara que es trobin seques.
S'aconsella a la ciutadania netejar els desaigües i retirar dels balcons aquells objectes que puguin ser arrossegats. És imprescindible mantenir-se informat a través dels canals oficials per seguir l'evolució d'aquest episodi meteorològic advers.