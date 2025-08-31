Adeu a la pluja: El Meteocat confirma el dia que marxen de Catalunya

L'estiu sembla acomiadar-se amb una atmosfera canviant que molts ja esperaven amb veritable ànsia després de setmanes de calor. Les altes temperatures de les últimes jornades donaran pas a un guió meteorològic completament diferent a tota la regió
Setembre es prepara per entrar en escena amb una notable alteració que modificarà el temps a tota la comunitat catalana. Aquest canvi radical transformarà completament els cels i portarà un ambient molt més fresc i humit per a tots nosaltres. La transició estacional es farà sentir de manera abrupta, obligant a revisar la roba de l'armari i a preparar-se per a un escenari diferent
Un inici de setembre amb cara de tardor
El Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat un inici de mes amb un caràcter marcadament tardoral a la regió. La jornada de dilluns estarà dominada per una inestabilitat molt acusada que repartirà precipitacions de manera força generalitzada pel territori
Els mapes meteorològics indiquen que els ruixats més intensos i persistents afectaran principalment les comarques del nord i centre. Aquestes pluges, de caràcter irregular, podrien anar acompanyades de tempestes localment fortes, sobretot a àrees del Prepirineu i la Catalunya Central. A més, s'espera un notable descens tèrmic que ens allunyarà definitivament de la intensa calor dels dies passats a la comunitat
El vent també bufarà amb certa intensitat en diversos sectors, accentuant la sensació de frescor i contribuint a aquest gir atmosfèric. Les temperatures màximes amb prou feines superaran els vint graus en moltes localitats de l'interior, un valor molt diferent al registrat a l'agost
Una treva inestable abans de la calma
Després d'una primera jornada de temps revoltat i molt mogut, dimarts es presentarà com un dia de clara transició cap a la millora. El paraigua encara serà necessari en algunes zones concretes, tot i que les pluges perdran l'organització i la intensitat del dia anterior
Les precipitacions residuals quedaran més restringides a punts del Pirineu i al quadrant nord-est del territori català. A la resta de la comunitat s'obriran grans clarianes que permetran el retorn progressiu del sol, especialment a les comarques de Tarragona
Les temperatures iniciaran una recuperació molt tímida i paulatina, tot i que l'ambient general continuarà sent força fresc per a aquesta època de l'any. La sensació serà d'una notable millora en les condicions, però l'atmosfera encara mostrarà certs signes d'inestabilitat abans de la calma
L'anticicló reclama el seu protagonisme per a mitja setmana
La veritable estabilitat arribarà de la mà de dimecres, jornada que marcarà un punt d'inflexió definitiu en el temps català. Un potent anticicló s'anirà imposant sobre la Península, bloquejant l'arribada de noves pertorbacions i garantint un temps tranquil
Aquest domini de les altes pressions es traduirà en cels pràcticament serens a la totalitat de les comarques de Catalunya. El sol serà el gran protagonista de la jornada, permetent que les temperatures màximes iniciïn una recuperació molt més decidida i evident
Serà, per tant, el dia en què podrem guardar el paraigua i acomiadar-nos d'aquest breu però intens episodi plujós. L'ambient tornarà a ser molt agradable, amb valors tèrmics que s'acostaran novament a la mitjana climàtica per a un mes de setembre