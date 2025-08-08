Un embassament català perd capacitat i un altre en guanya, tot pel mateix motiu: protestes

La imatge que deixen avui els embassaments catalans té una explicació directa en una decisió de gestió que ha reactivat un vell conflicte. El pantà de Siurana ha perdut dos punts de capacitat en només vint-i-quatre hores, quedant-se en un crític 18,11 %, mentre Riudecanyes ha guanyat més de quatre punts i arriba al 47,14 %. No és casualitat.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha autoritzat un transvasament d'1,03 hectòmetres cúbics des del Priorat al Baix Camp, amb l'objectiu que la Comunitat de Regants de Riudecanyes disposi de fins a 3,20 hectòmetres cúbics per a aquest estiu.
El moviment, iniciat dilluns, ha provocat protestes a la presa de Siurana. Un centenar de persones, convocades per entitats com el GEPEC, la Plataforma pel Riu Siurana i Aigua és Vida, es van concentrar per denunciar el que consideren un “espoli” de l'aigua, segons El Triangle. Des del GEPEC, el seu president Xavi Jiménez ha acusat Aigües de Reus, accionista majoritari del pantà de Riudecanyes, de comprar aigua a preu d'ús agrari i vendre-la després com a aigua de boca.
L'organització ha demanat que la ciutat renunciï a aquesta aigua i ha recordat que l'alternativa d'aprofitar aigua regenerada de la depuradora de Reus fa una dècada que és sobre la taula, però no estaria operativa fins al 2027.
Un conflicte que ve de lluny
El transvasament entre Siurana i Riudecanyes no es feia des del 2022, ja que en els dos últims anys havia quedat paralitzat per la sequera. La mesura compta amb l'oposició frontal de les entitats ecologistes, que adverteixen que Siurana podria quedar entorn del 15 % de la seva capacitat un cop completat el moviment d'aigua.
Unió de Pagesos es va abstenir en la votació, demanant que l'aigua traslladada es destini únicament a ús agrícola. Mentrestant, en tres dies Riudecanyes ha passat del 38,90 % a més del 47 %, una recuperació espectacular per a un embassament que estava en situació crítica.
Evolució de la resta d'embassaments
Més enllà d'aquest transvasament, el conjunt de la conca interna catalana manté una tendència estable. Avui el nivell total se situa en 76,21 %, tot just una baixada d'una dècima i mitja respecte a ahir. Darnius Boadella perd tres dècimes i es queda al 64,98 %. Sau pateix un descens més acusat, de gairebé un punt, situant-se al 64,49 %.
En canvi, Susqueda puja fins al 80,79 %, un dels pocs embassaments amb dada positiva juntament amb Riudecanyes. La Baells i La Llosa del Cavall gairebé no registren variacions, mantenint-se prop del 90 % i del 84 % respectivament. Sant Ponç es manté exactament igual, al 89,28 %, mentre que Foix baixa unes vuit dècimes però segueix en nivells molt alts, per sobre del 96 %.
Demà comencem una etapa de diversos dies en onada de calor. Veurem si les temperatures elevades afecten la capacitat d'uns embassaments que, com dèiem, s'estan portant de luxe aquest estiu.