Jorge Rey s'avança a tots: Així serà el temps per Nadal

Jorge Rey ha avançat la seva predicció per Nadal a Espanya. Segons les estimacions, el temps serà variable. Les temperatures seran suaus al principi, però podrien arribar canvis importants cap a finals de desembre. El seu mètode tradicional, basat en les cabanyoles, ofereix una perspectiva detallada del que s'espera.

La setmana prèvia a la nit de Nadal

En les jornades prèvies al dia de Nadal es preveu un temps moderat. Les temperatures seran suaus, encara que hi haurà episodis de boira i gelades a algunes zones. En d'altres regions, podrien donar-se pluges intermitents i cels ennuvolats. Tot i això, no s'espera un ambient extrem.

La nit de Nadal podria presentar una lleugera inestabilitat, però les condicions no seran especialment adverses. Jorge Rey apunta a un clima acceptable per gaudir de les celebracions. L'ambient serà fresc, però dins del que és habitual per a l'època.

A partir de Nadal, el temps canvia

El dia 25 marca l'inici duna possible inestabilitat. A partir d'aleshores, les temperatures començaran a baixar i els fronts podrien portar pluges més generalitzades. En alguns punts del nord, no es descarten nevades. Aquestes condicions es podrien estendre fins a principis de gener.

Cap al Dia de Reis, la situació podria empitjorar. Jorge Rey anticipa un descens notable de les temperatures. Els vents freds del nord podrien causar nevades a cotes baixes i això afectaria especialment regions del nord i àrees de muntanya. Les precipitacions també podrien ser més freqüents i esteses.

Un hivern que promet ser intens

Tot i que l'hivern comença oficialment al desembre, ja se n'han vist senyals importants. Jorge Rey destaca fenòmens com a nevades històriques a Europa. A països propers, com Alemanya o Rússia, el fred ha arribat amb força. Això podria ser indici d'un hivern rigorós a Espanya.

A més a més, s'han registrat altres factors curiosos. Jorge Rey ha assenyalat la presència inusual de vespes en aquesta època. Segons ell, això podria ser un avís de canvis bruscos al clima. Aquest fenomen ja es va observar abans de la borrasca Filomena, cosa que afegeix pes a la seva teoria.

Recomanacions per a aquestes dates

Amb aquestes previsions, és important prendre precaucions. Els desplaçaments nadalencs podrien veure's afectats pel temps. Es recomana planificar els viatges amb antelació i revisar l'estat dels vehicles. És aconsellable estar preparats per al fred i les possibles nevades i es recomana portar cadenes i roba adequada, especialment en zones de muntanya.

El temps per Nadal sembla que començarà tranquil, però es podria complicar ràpidament. Jorge Rey avisa de la possibilitat d'un hivern intens. Espanya haurà d'estar preparada per fer front a aquests canvis i gaudir d'unes festes segures i agradables.