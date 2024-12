Doble premi: L'Administració de Loteria en la qual molts compraran a partir d'avui

L'administració de loteria número 151, a Sant Andreu, ha repartit aquest any dos cinquens premis del gros: una sèrie del 74778 i 45 del 60622. Ubicats just davant de la parada de Metro de Virrei Amat (L5) i al costat del Mercat de la Mercè, aquests administradors han repartit en total prop de 4 milions d'euros.

El fill de l'administradora reconeix a l'ACN que té "molta sort" i que ja l'havia tingut abans, perquè el 2023 ja va donar un quart premi i en una altra administració que tenien a Esplugues de Llobregat també van repartir anys 2002, 2021 i 2022 aquest punt de venda ja va caure. Al seu costat, una de les agraciades intentava contenir l'emoció i els nervis en conèixer la notícia. L'administració 'Ramsès', la número 151, porta 10 anys en aquest carrer i és el segon any consecutiu que reparteixen algun premi del gros, ja que l'any passat ja van vendre un quart premi.

"Tinc sort", admet Josep, fill de l'administradora, que avui no ha volgut venir. Segons explica, la majoria dels diners els ha acabat repartint el bar 'Cowboy', al carrer Varsòvia, que va adquirir fins a 25 de les 45 sèries del número 60622 que va comprar aquesta administració. La resta, afegeix, les han venut ells a finestreta. De fet, aquest punt de venda ha venut tota la loteria que va demanar menys 40 dècims d'un número que no ha estat premiat.

Sobre el perfil dels agraciats, creu que haurà estat molt variat, ja que per davant d'aquest punt de venda passa molta gent (està just davant d'una parada de Metro i a la confluència entre el passeig de Fabra i Puig i el carrer Virrei Amat. "Anirà molt repartit", ha assegurat.

Sobre la coincidència que hagin estat premiats dos dels números que ha venut (amb un cinquè premi, respectivament), Josep creu que té "molta sort", i que ja l'ha tingut en el passat i en una altra que gestionaven a Esplugues de Llobregat -fins l'any passat-, on en tres ocasions van vendre un quart premi (les últimes, 2021 i 2022).

"El meu cos tremola"

Rosibel Caballero és una de les afortunades que havia comprat gros del número 60622. "Aquesta vegada l'havia comprat jo mateixa, perquè normalment me'l compraven els meus caps", ha explicat a l'ACN. L'agraciada, a qui li tremolaven "les cames i el cos", ha dit amb el bitllet a la mà que encara és aviat per saber a què destinarà els diners, excepte una part que enviarà segur al seu fill, que viu a Hondures. "Estic súper emocionada, no puc creure-ho", repetia. el seu. "He vist el noi amb el paper i he dit... "és el meu!".