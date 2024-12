Doble premio: La Administración de Lotería en la que muchos comprarán a partir de hoy

La administración de lotería número 151, en Sant Andreu, ha repartido este año dos quintos premios del gordo: una serie del 74778 y 45 del 60622. Ubicados justo delante de la parada de Metro de Virrei Amat (L5) y junto al Mercado de la Mercè, estos administradores han repartido en total cerca de 4 millones de euros.

El hijo de la administradora reconoce a la ACN que tiene “mucha suerte” y que ya lo había tenido antes, porque en el 2023 ya dio un cuarto premio y en otra administración que tenían en Esplugues de Llobregat también repartieron años 2002, 2021 y 2022 ese punto de venta ya cayó. A su lado, una de las agraciadas intentaba contener la emoción y los nervios al conocer la noticia. La administración 'Ramsès', la número 151, lleva 10 años en esta calle y es el segundo año consecutivo que reparten algún premio del gordo, ya que lo han pasado ya vendieron un cuarto premio.

"Tengo suerte", admite Josep, hijo de la administradora, que hoy no ha querido venir. Según explica, la mayoría del dinero lo ha acabado repartiendo el bar 'Cowboy', en la calle Varsovia, que adquirió hasta 25 de las 45 series del número 60622 que compró esta administración. El resto, añade, las han vendido ellos en ventanilla. De hecho, este punto de venta ha vendido toda la lotería que pidió menos 40 décimos de un número que no ha sido premiado.

| RTVE, Dean Drobot, XCatalunya

Sobre el perfil de los agraciados, cree que habrá sido muy variado, ya que por delante de este punto de venta pasa mucha gente (está justo en frente de una parada de Metro y en la confluencia entre el paseo de Fabra i Puig y el calle Virrei Amat. "Irá muy picoteado", ha asegurado.

Sobre la coincidencia de que hayan sido premiados dos de los números que ha vendido (con un quinto premio, respectivamente), Josep cree que tiene "mucha suerte", y que ya lo ha tenido en el pasado y en otra que. gestionaban en Esplugues de Llobregat -hasta el año pasado-, donde en tres ocasiones vendieron un cuarto premio (las últimas, 2021 y 2022).

| ACN

“Mi cuerpo tiembla”

Rosibel Caballero es una de las afortunadas que había comprado gorda del número 60622. "Esta vez la había comprado yo misma, porque normalmente me lo compraban mis jefes", ha explicado a la ACN. La agraciada, a la que temblaban "las piernas y el cuerpo", ha dicho con el boleto en la mano que todavía es pronto para saber a qué destinará el dinero, salvo de una parte que enviará seguro a su hijo, que vive en Honduras. “Estoy súper emocionada, no puedo creerlo”, repetía. el suyo. “He visto al chico con el papel y he dicho... “¡es el mío!”.