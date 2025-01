El doble pla de TV3 per a la tarda de Reis

Les festivitats nadalenques han transcorregut amb la velocitat habitual de cada any i ja s'acosten al seu final. No obstant això, encara queden alguns dies importants en què poder gaudir de la màgia de l'època i de la companyia dels més propers. De fet, a la majoria de les llars espanyoles, el Dia de Reis és el més especial de tots; principalment per als més petits.

Els regals, el tortell de Reis i tornar a reunir-se amb tota la família donen encara més espectacularitat a un dia que ja de per si és tremendament espectacular. I, per descomptat, les que s'han convertit en companyies habituals durant aquestes reunions són les cadenes de televisió. Moltes d'elles fan fortes apostes per oferir continguts d'alt calibre que puguin estar a l'altura del que un dia tan especial com el 6 de gener requereix.

Per exemple, TV3 concentrarà part del seu millor contingut durant la tarda. Per exemple, es tornarà a emetre, en diferit, l'espectacular tercer concert d'Eufòria que es va dur a terme el 30 de juny al Palau Sant Jordi. Ja van prendre aquesta decisió l'any passat i l'aposta va sortir bé. Això serà a les 17:30 hores, però abans ve un altre dels grans plats forts.

| TV3

Un cop acabi el Telenotícies Migdia a les 15:40 hores, a TV3 es podrà veure una de les comèdies més populars d'Alexandra Leclère: Mis queridísimos hijos (Caríssims fills, en català). Durant 95 minuts, les rialles es tornaran en les grans protagonistes de la vetllada gràcies a aquest film francès.

Sinopsi de la pel·lícula

Mis queridísimos hijos és una comèdia francesa dirigida per Alexandra Leclère que explora amb humor i tendresa la relació entre pares i fills adults. La història segueix Chantal i Christian, un matrimoni de classe mitjana que ha dedicat tota la seva vida al benestar dels seus fills, Sandrine i Stéphane. No obstant això, ara que els joves han assolit la independència i amb prou feines tenen contacte amb els seus pares, Chantal i Christian senten un buit emocional que els deixa desconcertats i ferits.

TRÁILER (VE) - MIS QUERIDÍSIMOS HIJOS

Desesperats per recuperar l'atenció dels seus fills, decideixen elaborar un pla poc convencional: fer-los creure que han guanyat la loteria i que ara posseeixen una gran fortuna. Amb aquesta enginyosa mentida, esperen que Sandrine i Stéphane tornin a casa i s'interessin novament per ells.

El que segueix és una successió de malentesos, situacions còmiques i moments entranyables, mentre Chantal i Christian intenten desesperadament mantenir la seva farsa. No obstant això, el pla no tarda a descontrolar-se, obligant a tots a enfrontar veritats incòmodes sobre les seves relacions familiars. La pel·lícula ofereix una mirada divertida i reflexiva sobre els vincles familiars, la necessitat d'atenció i el desig de sentir-se estimats, tot això embolicat en un relat ple d'humor i emocions.