El diumenge acaba amb un clar guanyador en les audiències... i no és TV3

L'últim diumenge de l'estiu televisiu a Catalunya va deixar una lectura clara: l'esport va tornar a dictar l'agenda. En un context de consum encara contingut pel final de les vacances, les cadenes van mesurar forces amb registres moderats. El lideratge no va caure del costat de TV3, tot i l'excel·lent múscul informatiu i un matí molt competitiu. L'hora punta es va resoldre amb un rival aliè a l'autonòmica que va decantar la balança.
MotoGP a TV3 va impulsar la sobretaula i el post va batre la franja
El Gran Premi de Catalunya de MotoGP va sostenir el migdia de TV3 amb solvència i un efecte arrossegament molt visible a la tarda. La cursa va reunir 263.000 espectadors de mitjana i un 23,2% de share a la sobretaula de Montmeló.
El post va créixer amb força i va marcar el millor percentatge del dia, amb 401.000 seguidors i un 30,3% de quota. La cobertura es va emetre en obert per TV3 i 3Cat, reforçant l'interès local pel circuit.
Informatius a l'alça i la ficció que va resistir l'horari de màxima audiència
Els informatius van tornar a rendir a gran nivell a Catalunya durant el cap de setmana, amb el TN Vespre i el TN Migdia. Dissabte van destacar 364.000 i 26,8% al Vespre, i 244.000 i 23,6% al migdia, amb la privada mantenint-se estable als seus telenotícies. Ja diumenge, la ficció més vista a TV3 va ser “Hotel Voramar” a les 22.00, amb 211.000 seguidors que van blindar una franja molt competida. El telefilm francès “Alex Hugo: La mort et la belle vie” es va situar com la pel·lícula més vista en obert.
La 1 es va endur el dia amb l'últim partidàs de l'aturada
La 1 es va endur diumenge amb l'últim partidàs de l'aturada de seleccions: Espanya–Turquia. L'enfrontament va signar a Catalunya 472.000 espectadors i un 25,3% de quota des de les 20.45, superant amb claredat la resta d'ofertes.
La prèvia va activar el lead-in amb 201.000 i 14,2%, i el cinema posterior es va beneficiar de l'arrossegament d'una hora punta molt massiu. En el còmput estatal, el xoc va fer una mitjana d'un 32% i va coronar la nit amb un 6-0 incontestable.
Lectura editorial: arrossegament, targets i estratègia de temporada
El consum per targets va seguir patrons reconeixibles del mercat. El futbol potencia el masculí de 25 a 54 anys i millora el públic objectiu comercial de La 1. MotoGP concentra perfil aficionat, però la seva emissió en obert i horari familiar amplia la transversalitat en 25 a 64.
Amb DAZN com a titular de drets i 3Cat emetent el GP de Catalunya amb Dorna, la marca pública reforça el seu vincle amb Montmeló. En ficció, “Hotel Voramar” capitalitza continuïtat i prestigi de la franquícia danesa de TV 2, que manté arrelament a l'audiència catalana.
El que ve des d'avui a 3Cat i la resta de cadenes
A partir d'avui, 8 de setembre, 3Cat i la resta de cadenes encenen la seva programació de temporada i eleven la competència dominical. Diumenge tendirà a dependre menys del binomi esport-cinema en obert, amb més pes d'estrenes i entreteniment propi.