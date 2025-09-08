Confirmat, arriben les primeres nevades a Catalunya: aquest dia podrien caure flocs

El setembre avança amb temps inestable en diverses regions d'Espanya. El nord peninsular concentra bona part de l'activitat meteorològica. Aquesta setmana, els ulls estan posats en un front que creua la Península des d'ahir i continuarà actiu fins dimecres.
Les pluges, el vent i el descens de temperatures marquen el ritme d'aquests dies. Després d'un estiu de calor extrema, el canvi de temps és desitjat i ja s'està notant. Tanmateix, molts ja miren més enllà, posant l'ull als primers flocs de neu de la temporada.
No és d'estranyar que creixi l'interès per les previsions a futur. Després de mesos suportant una calor aclaparadora, hi ha ganes de veure els primers flocs de neu. I segons alguns models, podrien arribar abans del que s'esperava.
En aquestes dates podria arribar la neu a Espanya
L'usuari @globerourdiales, conegut a la comunitat meteorològica per les seves anàlisis a llarg termini, ha llançat una previsió que no ha passat gens desapercebuda a X —abans Twitter—. En una de les seves últimes previsions, publicada el divendres passat, apunta a una possibilitat que molts esperaven després d'un estiu especialment calorós: l'arribada de les primeres neus al Pirineu.
“Si alguna cosa em caracteritza és que no em tallo gens a l'hora d'analitzar el molt llarg termini”, escriu. I afegeix: “Començo a veure la possibilitat que entre el 18 i el 20 de setembre arribin les primeres ❄️ als cims del Pirineu. Ja veurem si queda en no res o realment aquest crazy pronòstic té base”.
Tot i que es tracta d'una predicció a molt llarg termini —i, per tant, subjecta a canvis—, el missatge ha despertat l'interès dels amants de la neu. La possibilitat de veure els primers flocs abans de l'inici oficial de la tardor genera expectació, especialment després de mesos de temperatures extremes.
Per ara, els models meteorològics no confirmen rotundament aquest escenari, però alguns indicis apunten a un descens tèrmic significatiu a la segona meitat de setembre. La clau estarà en l'evolució de les masses d'aire i en la configuració atmosfèrica que es consolidi en els pròxims dies.
La neu s'avançarà o arribarà en la mateixa data de l'any passat?
El 2024, les primeres nevades es van registrar a principis de setembre, concretament al voltant del 13 de setembre. Aquest episodi va ser provocat per l'arribada d'una DANA, que va portar amb si una massa d'aire fred i precipitacions en forma de neu a zones de muntanya.
Als Pirineus, la cota de neu va baixar fins als 1.600 metres, permetent que els cims més alts comencessin a vestir-se de blanc. Tot i això, cal destacar que no es va tractar de nevades abundants.
En cas que es compleixi aquesta predicció, la neu tornaria a fer acte de presència en dates molt similars a les de l'hivern passat. Si el pronòstic es confirma, estaríem davant d'una repetició del patró, cosa que reforça l'interès per seguir de prop l'evolució atmosfèrica al llarg dels pròxims dies.