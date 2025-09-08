Es complica el pronòstic: risc 5/6 en aquestes comarques catalanes per pluja intensa

L'ambient estable i plàcid de les darreres jornades sembla que té les hores comptades a bona part de Catalunya. Una atmosfera carregada d'humitat ha començat a guanyar terreny de manera decidida sobre el territori.
El cel comença a mostrar senyals inequívocs que un canvi meteorològic significatiu s'aproxima ràpidament. Les condicions s'estan tornant progressivament més inestables, preparant l'escenari per a un episodi de temps advers. Aquest canvi podria alterar de manera notable la rutina diària en diverses zones durant les pròximes hores.
Un canvi radical en l'atmosfera catalana
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat el seu avís de situació meteorològica de perill, elevant l'alerta considerablement. La previsió detalla la possibilitat de precipitacions de gran intensitat, que podrien superar els quaranta litres per metre quadrat en només trenta minuts. Aquest llindar de pluja és molt elevat i es considera de risc, amb potencial per generar complicacions importants.
L'avís meteorològic s'ha activat de manera immediata des d'aquest mateix matí de dilluns i es mantindrà vigent fins a les vint hores de dimarts, abastant gairebé dos dies d'inestabilitat. La situació demana una atenció especial per part de la ciutadania i de les autoritats locals competents.
El sud de Catalunya en el punt de mira del temporal
La màxima preocupació se centra durant la jornada de dilluns a l'extrem sud del territori català. El mapa d'avisos meteorològics mostra una àmplia àrea de color vermell, que representa un grau de perill màxim de 5 sobre 6. Aquesta alerta de risc molt alt afecta principalment les comarques del Montsià i el Baix Ebre, que se situen com l'epicentre del fenomen.
Municipis de la Terra Alta i el Baix Camp també es troben sota una vigilància extrema per la seva proximitat. Un nivell de perill tan elevat implica una alta probabilitat d'aiguats o ruixats torrencials, amb capacitat per provocar crescudes sobtades de barrancs i rieres. Les acumulacions d'aigua en zones urbanes podrien ser significatives, causant inundacions locals i problemes de mobilitat.
L'evolució de les pluges cap a dimarts
L'episodi d'inestabilitat no conclourà amb el final de dilluns, sinó que es desplaçarà geogràficament durant dimarts. Els mapes de previsió indiquen que el focus de les precipitacions més intenses es mourà cap al nord, afectant bona part del litoral i prelitoral central. Tot i que el nivell de perill màxim descendirà, es mantindran els avisos de color taronja en comarques com el Tarragonès, el Garraf i el Baix Llobregat.
La franja costanera de Barcelona i Girona també podria registrar pluges localment fortes al llarg del dia. La situació meteorològica no començarà a millorar de manera clara fins a la tarda de dimarts, quan la pertorbació comenci a perdre força de manera progressiva. La inestabilitat s'anirà retirant lentament del mapa, donant pas a una progressiva estabilització atmosfèrica.
Impacte esperat i recomanacions clau
Davant d'aquest escenari de pluges torrencials, la prudència es converteix en la millor eina per afrontar el temporal. Es recomana encoratjadament evitar desplaçaments innecessaris a les comarques amb avisos de nivell vermell i taronja. Resulta fonamental no estacionar vehicles ni transitar a peu per rieres, torrents o zones inundables.
La intensitat de la precipitació pot convertir aquestes àrees en trampes mortals en qüestió de molt pocs minuts. Així mateix, és aconsellable netejar desaigües i terrasses per facilitar l'evacuació de l'aigua i minimitzar el risc d'inundacions a habitatges.
Mantenir-se informat a través dels canals oficials del Meteocat i d'emergències és vital per seguir l'evolució de la previsió. La prevenció és la mesura més eficaç per garantir la seguretat de tothom durant aquest complicat episodi meteorològic.