Oficial Meteocat: S'acosten diversos canvis de temps en pocs dies

Els primers dies de setembre solen portar amb si un desig de condicions meteorològiques estables i agradables. Molts ciutadans comencen ja a organitzar els seus plans de cap de setmana amb la mirada posada al cel. Tanmateix, l’atmosfera sembla haver preparat una seqüència de canvis notables per a les pròximes jornades.
Un autèntic ball de masses d’aire definirà la realitat meteorològica a tot el territori català. Aquesta marcada variabilitat convida a prestar molta atenció als pronòstics emesos des de les fonts oficials.
Un carrusel meteorològic per al cap de setmana
El pronòstic arrenca amb una alteració significativa per a la jornada de divendres, que començarà sota un signe molt diferent. Una extensa capa de núvols anirà cobrint de manera progressiva la major part de les comarques catalanes.
S’espera que aquesta nuvolositat sigui particularment compacta i persistent a les zones del Pirineu i als litorals del sud. En aquests sectors concrets no es pot descartar la possibilitat d’algunes pluges febles i disperses. En conseqüència, les temperatures experimentaran un lleuger però notori descens, deixant un ambient força més fresc i humit.
En un sorprenent gir dels esdeveniments, el dissabte presentarà un panorama meteorològic radicalment oposat a tota la comunitat. Els cels s’esvairan ràpidament amb les primeres llums del dia, donant pas a un sol generalitzat i dominant.
Aquesta notable millora serà provocada per la breu incursió d’una dorsal anticiclònica sobre la nostra regió. La conseqüència més directa serà un important ascens tèrmic, que retornarà sensacions gairebé estiuenques durant unes hores. Aquesta jornada es presenta, per tant, com una finestra ideal per gaudir de les activitats a l’aire lliure.
La treva de bon temps resultarà, malauradament, força breu segons les últimes actualitzacions dels models. El diumenge es projecta com una jornada de transició cap a un nou període de més inestabilitat atmosfèrica.
El cel tornarà a cobrir-se amb núvols, que esdevindran més amenaçadors amb l’avanç de les hores. Els mapes de predicció assenyalen una probabilitat moderada de ruixats i fins i tot alguna tempesta durant la tarda. Aquestes precipitacions semblen més probables a les comarques de Girona i Barcelona, afectant zones litorals i prelitorals.
Interpretant els mapes: Dels cels grisos al sol radiant
Aquesta marcada variabilitat atmosfèrica és molt característica del període de transició entre l’estiu i la tardor mediterrània. La seqüència s’inicia amb el pas d’un front meteorològic molt afeblit que portarà la nuvolositat de divendres.
El seu pas serà subtil però prou per canviar la percepció del temps durant almenys vint-i-quatre hores. Aquests fenòmens arrosseguen aire més humit procedent del mar, impedint que les temperatures pugin de manera significativa. L’estabilitat serà molt limitada, cosa que permet únicament que es produeixin esdeveniments de precipitació molt febles i localitzats.
L’esplèndid temps de dissabte respon a un patró clàssic d’estabilitat atmosfèrica lligat a les altes pressions. Aquesta configuració obliga l’aire a descendir des de capes altes, assecant-lo i impedint la formació de núvols.
Els cels serens permeten la màxima insolació, cosa que es tradueix directament en el notable augment tèrmic. Tanmateix, el terme "transitori" emprat per Meteocat és clau per entendre la curta durada d’aquesta millora. L’afluència anticiclònica es retirarà gairebé tan ràpid com va arribar, deixant la porta oberta a noves pertorbacions.
Impacte i recomanacions davant un temps canviant
Davant aquest pronòstic, la planificació dels pròxims dies requereix un cert grau de flexibilitat per part de la ciutadania. Per a la jornada de divendres, és aconsellable preparar-se per a un dia gris i considerablement més fresc que els anteriors.
Un paraigua podria ser un bon company, especialment per a aquells que resideixin als extrems nord o sud de Catalunya. El dia no serà el més idoni per fer activitats de muntanya a causa de la manca de visibilitat general.