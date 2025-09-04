'El sábado...': Roberto Brasero no se calla y confirma lo que se nos viene encima

El fin de semana es un momento en que se planifican actividades diferentes a las de la semana laboral. Dependiendo del tiempo, se reordenan planes, preferencias y rutinas cotidianas. Cuando el ambiente cambia, también lo hacen nuestros horarios y expectativas, por lo que conviene observar el panorama antes de decidir.

La previsión meteorológica para los próximos días obliga a estar muy atentos antes de cualquier plan. Roberto Brasero entrega las primeras luces sobre lo que se viene.

| Europa Press, Getty Images, Xurzon, Dzul Kifli's Images de Mezuna, Grafinka

Sábado con calor veraniego y nubes por el oeste

Brasero apunta a un sábado plenamente veraniego, con máximas al alza en el norte. Por el oeste llegarán nubes que irán ganando cuerpo con las horas. Al final del día podrán dejar lluvias en Galicia.

Mañana, el termómetro caerá en el este y subirá en el resto de la Península. Esa dinámica prepara un sábado caluroso, pero con más nubosidad por el oeste. En consecuencia, el contraste definirá la jornada.

La fotografía combina calor y evolución de nubes. Será un día de verano clásico, de máximas altas y cielos variables. Atención a las últimas horas en el noroeste.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Días de contrastes: descensos en el norte, bochorno en el sur

Después de un arranque más fresco, el norte encadena un brusco respiro térmico. Así, Cantabria y País Vasco pierden hasta 8 grados. En concreto, Bilbao 25º, Santander y Oviedo 23º, y Lugo 21º de máxima.

Además, en la mitad norte el descenso general será de 3 a 4 grados. Por ejemplo, Logroño rondará 28º y Burgos 25º, según la previsión. En consecuencia, el Cantábrico notará el alivio con mayor claridad.

En cambio, el sur y el Mediterráneo mantienen el bochorno. De hecho, Andalucía ha rebasado 35º, con picos de 38º en Sevilla y 36º en Jerez y Villarasa. Por su parte, interior de Valencia roza 37º, Murcia 35º y San Sebastián 33º.

| Africa Images, esp.xcatalunya.cat, DG-STUDIO

Lo que viene después: domingo de vaivén térmico

Así, el frente del sábado dará paso a un domingo de cambios. En consecuencia, las temperaturas bajarán en casi toda la Península Ibérica. Sin embargo, con poniente repuntarán en el sur de Andalucía y en el este peninsular.

De este modo, la previsión traza una secuencia nítida: alivio, repunte y ajuste. Se trata de un patrón clásico de vientos de componente oeste. Además, el lunes heredará ese reequilibrio térmico.

Por otra parte, el mapa térmico confirma la dualidad del episodio. En el norte habrá respiro y en el oeste más nubosidad, mientras sur y este seguirán calurosos. En suma, una lectura clara para el público meteo.