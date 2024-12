Deyanira, la soltera que triomfa a First Dates: 'M'agrada a totes hores'

La màgia de l'amor té el seu propi escenari a la televisió, i aquest lloc és First Dates. Aquest programa, que ha conquistat l'audiència de Cuatro des de la seva estrena, ofereix cada nit una oportunitat perquè els solters trobin la mitja taronja.

A First Dates no hi ha garanties d'èxit; alguns sopars acaben amb desencants i silencis incòmodes, mentre que d'altres són l'inici d'històries inoblidables. És un espai on se celebra la diversitat, el risc i la màgia del que és inesperat. Cada nit els participants arriben carregats d'esperances i amb el cor disposat a sorprendre's.

Tot i això, el que realment enganxa és l'autenticitat dels seus protagonistes. Són persones reals que, entre mirades còmplices i confessions espontànies, ens recorden que l'amor pot estar a tocar. Entre aquests protagonistes destaca Deyanira, una dona que va aconseguir conquerir cors tant dins com fora del restaurant.

L'arribada de Deyanira a la pantalla

Deyanira, de 37 anys i mare d'un fill, va arribar a First Dates amb una barreja de nervis i entusiasme. En la conversa inicial amb Carlos Sobera, va revelar detalls de la seva vida que van captivar l'audiència. "Només m'he enamorat una vegada a la meva vida", va confessar, referint-se a una relació que va marcar el seu passat, però que avui només és un record.

| Mediaset

Amb un somriure optimista, va deixar clar que estava a punt per trobar un nou amor. Des del principi, Deyanira es va mostrar com una dona segura i apassionada, "m'agrada un home que hi aporti", va explicar Deyanira al descriure el company que ella esperava trobar. La seva sinceritat i claredat en allò que buscava la van fer destacar entre els participants del programa.

Una trobada explosiva amb Santiago

El destí va voler que Santiago, un home alt i atractiu de 44 anys, fos la cita de la nit. Des del primer moment, les espurnes van saltar entre ells. Santiago va quedar impressionat per la presència de Deyanira: "És realment maca", va comentar, destacant-ne l'altura i els ulls expressius.

El sopar es va convertir en un coqueteig constant, entre rialles i confessions, tots dos van deixar clar que hi havia una connexió especial. Deyanira no va dubtar a expressar el desig de trobar una relació seriosa: "No tinc temps per jugar". Santiago, per part seva, semblava completament entregat a l'encant de la seva cita.

| Mediaset

Una nit per al record

La tensió romàntica va aconseguir el seu punt culminant al reservat del programa. En un moment carregat de passió, Deyanira i Santiago van segellar la seva cita amb un petó inoblidable. "Besa molt bé, estaré molt complaguda", va afirmar ella amb un somriure entremaliat.

Amb la seva espontaneïtat, Deyanira també va compartir detalls personals que van sorprendre molts. "Sóc una persona a qui li agrada molt el sexe", va confessar obertament, demostrant la seva honestedat i seguretat en si mateixa. Aquest comentari, lluny d'incomodar, va afegir un toc d'autenticitat i atreviment a la participació.

Finalment, al tancament de la vetllada, tots dos van decidir donar-se una segona oportunitat. "Evidentment, m'agradaria", va afirmar Santiago, mentre que Deyanira va destacar que havia gaudit molt la cita. El restaurant de First Dates se'n va acomiadar amb l'esperança que aquesta espurna inicial es converteixi en una mica més durador.