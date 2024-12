El cantant de First Dates que avergonyeix a la seva cita

El programa First Dates s'ha convertit en un fenomen de la televisió, cada nit obre les portes perquè persones solteres es puguin conèixer i, amb sort, trobar l'amor. No obstant, no totes les cites acaben en amor a primera vista. El programa també ens ha regalat moments incòmodes i confessions inesperades.

Per a alguns participants, allò que comença com una experiència emocionant acaba sent una anècdota que preferirien oblidar. El que fa especial First Dates és que, independentment del resultat, cada història té alguna cosa única per oferir.

A l'episodi més recent, es va viure una d'aquelles cites que no passen desapercebudes. Manuel, un jubilat amant de l'espectacle, i Ana, una viatgera incansable, van protagonitzar una trobada plena de contrastos. Les seves personalitats, lluny d'encaixar, van xocar des del primer moment, regalant-nos un episodi que ràpidament es va tornar viral.

Una cita difícil des de l'inici

Ana, una dona de 63 anys de Cadis, va arribar al restaurant amb la intenció de trobar algú que compartís la seva passió per viatjar. “Estic buscant algú que m'acompanyi en els meus viatges”, va confessar el presentador, Carlos Sobera. El seu esperit aventurer i les seves ganes de gaudir de la vida marcaven el to del que esperava trobar en una parella.

Per la seva banda, el Manuel, un funcionari jubilat de Màlaga, tenia una idea completament diferent del que buscava. "Sempre he estat una persona que m'ha agradat fer el meu propi xou", va declarar davant les càmeres. La seva passió per la música i l'espectacle es van convertir aviat en el centre d'atenció, però no precisament de la manera que esperava.

La trobada entre tots dos va començar amb un "quina guapa" de Manuel, seguit d'un sol musical inesperat. Va decidir cantar La meva gran nit, de Raphael, davant d'una Anna que no sabia com reaccionar. "Ai, quina vergonya., no té vergonya per a res", va comentar la dona, entre rialles i sorpresa.

Sense química des del primer minut

Des de l'inici, l'Anna va tenir clar que el Manuel no era el company de viatges que buscava. Les seves contínues intervencions musicals i la tendència a ser el centre d'atenció van acabar allunyant-la encara més. "Les seves constants intervencions cantant la van fer enrere", es va escoltar al programa.

Manuel, per part seva, també va reconèixer que no eren compatibles. “Jo no la podré seguir amb el tema dels viatges”, va confessar a les càmeres. Tot i les diferències, tots dos es van esforçar per gaudir el moment.

Al reservat del restaurant, Manuel es va animar a cantar al karaoke, generant les rialles i comentaris irònics d'Anna: "Ho podríeu contractar perquè treballi aquí. Perquè anem, seria un plus".

Moments incòmodes, però inoblidables

Al final, com s'esperava, cap dels dos va voler tenir una segona cita. Tot i això, la trobada va acabar en bons termes i amb somriures. First Dates va demostrar, una vegada més, que no totes les cites acaben en amor, però sempre hi ha alguna cosa per aprendre.

Aquests tipus de situacions incòmodes són part de l'atractiu del programa. Els contrastos entre els participants, les expectatives frustrades i les reaccions inesperades formen part de la seva essència.

Tot i que per a Ana i Manuel la cita no va sortir com ells esperaven. Els espectadors van gaudir d'un moment únic que quedarà a la memòria de tots els fans del programa.