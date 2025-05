Moltes comarques en alerta: Meteocat avisa de la intensitat de pluges dijous i divendres

Catalunya es prepara per a un episodi de pluges intenses que afectarà bona part del territori entre dijous i divendres. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís preventiu a causa de la previsió de precipitacions d'alta intensitat, que podrien superar els 20 mm en només 30 minuts.

Un episodi de pluges de ràpida acumulació

L'avís de Meteocat detalla que el període crític s'estendrà des de les 14:00 h de dijous fins a les 14:00 h de divendres. Durant aquest interval, s'espera que les pluges siguin especialment intenses en curts períodes de temps, cosa que augmenta el risc d'acumulacions ràpides d'aigua en zones urbanes i rurals.

El llindar que podria superar-se —més de 20 mm en mitja hora— és una quantitat que, encara que pugui semblar moderada, pot ocasionar problemes si cau de manera sobtada, sobretot en zones on el drenatge és insuficient o on ja s'hagin produït acumulacions prèvies.

Comarques afectades i possibles riscos

El Meteocat encara no ha especificat el llistat definitiu de comarques en què s'espera major intensitat, però l'alerta abasta àmplies zones de l'interior i nord de Catalunya. També podrien veure's afectades àrees del litoral si les precipitacions es desplacen cap a la costa.

Què significa el nivell de perill

El Meteocat ha assignat a aquesta alerta un grau de perillositat de nivell 1 sobre 6, cosa que correspon a una situació de baix risc, però que requereix vigilància. Encara que no s'espera un episodi catastròfic, sí que es considera que poden produir-se problemes localitzats, especialment si la pluja coincideix amb zones ja saturades o amb infraestructures vulnerables.

Aquest tipus d'avisos són habituals a la primavera, quan les tempestes poden descarregar intensament en curts períodes, però sempre convé que la població estigui informada i prengui mesures de prevenció.

Recomanacions per a la població

Davant aquesta previsió, Protecció Civil i el mateix Meteocat aconsellen:

Evitar circular per zones inundables o properes a rieres durant els moments de major precipitació. No estacionar vehicles en zones on pugui acumular-se aigua. Revisar desguassos i baixants per garantir el seu bon funcionament. Mantenir-se informats a través dels canals oficials de Meteocat i Protecció Civil.

També se suggereix preparar llanternes i elements de primera necessitat si es resideix en zones que han tingut problemes de subministrament elèctric durant episodis de pluges en el passat.

El més important: el llindar que podria superar-se

La dada clau d'aquest episodi és el llindar previst: més de 20 mm de pluja acumulada en només 30 minuts, cosa que podria provocar inundacions puntuals i complicacions en la mobilitat. Encara que el nivell d'alerta és baix (1/6), la rapidesa amb què pot caure l'aigua fa que sigui necessari estar preparats.

El Meteocat actualitzarà la informació a mesura que s'acosti l'episodi i s'afinin les zones amb major risc. Es recomana consultar les previsions de manera regular per conèixer si l'àrea on es resideix o es treballa podria veure's especialment afectada.