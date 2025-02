Alerta conductors: Fenomen meteorològic que arriba amb força a Catalunya dijous

per Iker Silvosa

L'aspecte canviant del cel ha sembrat dubtes entre molts habitants de Catalunya en els últims dies. Les previsions de la setmana apunten a un notable augment de la inestabilitat en algunes zones, sobretot durant les primeres hores del matí i al caure la tarda. Alguns serveis meteorològics ja han emès recomanacions específiques per a conductors i aficionats a l'aire lliure, que veuran modificades les seves rutines a partir d'aquest dijous.

S'espera la irrupció d'un banc de boira estès que afectarà diverses comarques, creant escenaris de visibilitat reduïda en punts clau de la xarxa viària. Bona part de les incidències se centrarà en àrees planes de l'interior, així com en valls propers a cursos fluvials on la humitat sol acumular-se amb més intensitat. El contrast tèrmic entre la nit i el dia serà un factor determinant perquè el fenomen persisteixi, tant en les primeres hores del matí com després de la posta de sol.

| Canva

Les comarques més afectades se situen a la Depressió Central, abastant punts de la Segarra, la Noguera, el Bages i el Pla d'Urgell. Així mateix, es preveuen bancs densos en certes zones properes a l'Ebre, la qual cosa podria complicar la conducció en trams freqüentats per transportistes i turismes de llarg recorregut. En zones costaneres, l'efecte serà més tènue, però no es descarta l'aparició de boira costanera puntual en la matinada de dijous a divendres.

Consells d'utilitat

Davant aquest panorama, les autoritats han llançat una sèrie de recomanacions que pretenen reduir el risc d'accident en carreteres i vies urbanes. En primer lloc, s'insisteix en la importància d'adaptar la velocitat a les condicions de visibilitat, evitant frenades brusques que puguin causar col·lisions per abast. També es recomana utilitzar llums antiboira o encendre els llums de creuament quan la visibilitat es vegi reduïda, mantenint una distància de seguretat més gran que l'habitual.

Els experts afegeixen que resulta fonamental no sobrepassar la línia contínua de forma imprudent quan la boira impedeixi veure el que ocorre a uns metres de distància. A això se suma la necessitat de revisar l'estat dels pneumàtics, assegurant una adherència adequada en zones on la humitat i la condensació puguin formar petites pel·lícules d'aigua sobre l'asfalt. Reduir distraccions al volant i comprovar regularment els retrovisors pot marcar la diferència en circumstàncies d'escassa visibilitat.

Quant a les temperatures, s'espera que els valors nocturns i de primera hora del matí descendeixin lleugerament, generant un ambient fresc propici per a l'aparició d'aquest tipus de fenòmens. Les màximes, per contra, es mantindran al voltant dels 15-17 ºC a l'interior i valors una mica superiors a la costa. No obstant això, els meteoròlegs recorden que l'arribada del cap de setmana portarà un lleuger repunt tèrmic, sense que això impliqui la desaparició immediata de les zones de boira.

Les autoritats insten a tots els conductors a mantenir-se informats a través dels canals oficials de trànsit i meteorologia, com el Servei Català de Trànsit i Meteocat. De la mateixa manera, recomanen planificar amb suficient marge els desplaçaments i portar un itinerari alternatiu en cas que certes vies presentin una densitat de boira extrema. L'objectiu és garantir la seguretat de milers d'usuaris que transiten per la geografia catalana i minimitzar els possibles incidents provocats per la visibilitat reduïda.