Iniciativa privada a favor del català després del fracàs processista amb Netflix

Durant anys, a Catalunya s’ha denunciat la manca de continguts en català a les principals plataformes audiovisuals. Durant el postprocés, aquestes reivindicacions van centrar les idees polítiques del processisme, que va demostrar conformar-se en tenir més català a Netflix. Tot i això, com era d'esperar, el Gobierno d'Espanya els va donar gat per llebre i aquestes empreses no han acabat oferint un catàleg en català per satisfer la demanda.

En aquest sentit, neix la iniciativa de Softcatalà. Estem parlant d'una entitat que des de fa més de vint-i-sis anys treballa per a la promoció i la difusió del català en l’àmbit digital. Aquesta plataforma ha fet un pas endavant i ha presentat un innovador servei de doblatge automàtic de vídeos en català. Aquesta eina està pensada per fer créixer el nombre de continguts audiovisuals en la nostra llengua.

| emarto de Getty Images, XCatalunya, Netflix, Canva de Sparklestroke Global

Com funciona?

El nou servei de doblatge automàtic de Softcatalà utilitza la intel·ligència artificial —concretament, una combinació de tecnologies de reconeixement de veu, traducció automàtica i síntesi de veu— per traduir i locutar continguts audiovisuals en català. Aquest procés permet fer arribar un vídeo original, per exemple en anglès o castellà, a un públic catalanoparlant sense haver de recórrer sempre a un equip de doblatge professional.

Això pot servir als creadors de continguts, institucions educatives, empreses i tot tipus d’organitzacions poden comptar, en pocs clics, amb una versió en català dels seus vídeos. La plataforma, que encara es troba en fase de proves, facilita versions ràpides i fàcils de generar, amb l’opció d’editar manualment els resultats quan es detectin errors de traducció o adaptació.

Pas a pas

Primer cal carregar el vídeo: s’hi pot pujar un arxiu en format MP4.

Segon, cal seleccionar la varietat dialectal. Actualment hi ha opcions per al català central, balear, nord-occidental i valencià.

Traducció per si fos necessària. Aquí, un sistema de reconeixement de la parla (Whisper) transcriu l’àudio; després, a través de la traducció automàtica (nmt-softcatala o Apertium), es converteix el text a català.

Síntesi de veu. La veu s’obté amb eines com Matxa i no només això. També hi interenen altres tecnologies com pyannote (identificació del parlant) o demuc (separació de la parla) per millorar-ne la qualitat.

Noves correccions. Si aquest resultat encara té errors de traducció o hi ha fragments sobrers o repetititus, es poden esmenar.

Traca final. Parlem de la generació i descàrrega del vídeo final. Un cop corregit i aprovat, el sistema open-dubbing permet descarregar la versió doblada.

| Twitter, XCatalunya

Errors més habituals

Entre els errors més habituals, s’hi poden trobar paraules mal traduïdes o fragments d’àudio que apareixen on no tocaria. Gràcies a l’editor integrat, l’usuari pot corregir aquestes imprecisions de manera senzilla. L’objectiu principal no és tant la perfecció absoluta com la facilitat i rapidesa d’un primer doblatge en català, sobretot pensant en vídeos de curta o mitjana durada. Aquests errors evidencien que l'aplicació cal millorar. Però no és cap crítica, tot el contrari. És un bon començament.