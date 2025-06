Cop d’efecte dels embassaments catalans: Així arribem al calorós cap de setmana

La gestió hídrica a Catalunya torna a donar motius per a l'optimisme a les portes d'un cap de setmana marcat per la previsió de temperatures elevades. Després de mesos de vigilància i recuperació, els embassaments catalans—tant els de la conca interna com els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre—mantenen una posició de fortalesa inèdita en els darrers anys. Una ullada a l'evolució diària i setmanal revela la resiliència del sistema català i anticipa un estiu molt menys tens del que vaticinaven els pitjors escenaris.

Evolució de les reserves: xifres que consoliden el canvi

La dada clau d'avui, 13 de juny, és el 81,56% d'ompliment a les conques internes catalanes. Si observem el recorregut recent, l'evolució resulta paradigmàtica: en un sol dia, el descens és mínim (-0,05%), en set dies el saldo és pràcticament neutre (+0,02%), i si ampliem el focus a 30 dies, les reserves han augmentat gairebé un 5%. El salt és espectacular en períodes llargs: +38,65% en 90 dies i un sorprenent +47,57% en mig any, reflectint la capacitat de recuperació de la xarxa després dels pitjors mesos de sequera.

Aquest comportament situa Catalunya com a referència en la gestió hídrica a nivell estatal, demostrant que fins i tot davant episodis de calor intens, el sistema pot aguantar i fins i tot millorar en context de pluges i bona planificació. El percentatge d'ompliment segueix molt per sobre dels valors mitjans dels darrers cinc i deu anys, allunyant qualsevol escenari d'emergència.

Situació embassament per embassament: estabilitat a la conca interna

El balanç embassament per embassament confirma la robustesa general. Destaquen especialment La Baells (96,82%), Susqueda (89,48%) i Sant Ponç (90,84%), tots per sobre del llindar del 90% o molt a prop, oferint garanties tant per a l'abastament humà com per a la demanda agrícola. Sau, tot i haver perdut una mica de capacitat respecte a setmanes anteriors, manté un digne 66,58%, molt per sobre dels nivells crítics viscuts el 2023.

Per contra, embassaments com Siurana (25,94%) i, en menor mesura, Riudecanyes (60,83%) continuen en xifres modestes, un recordatori que no tota la xarxa gaudeix del mateix comportament i de la importància d'adaptar la gestió a cada microconca. La resta, com Darnius Boadella (75,61%), la Llosa del Cavall (79,76%) i Foix (89,70%), consoliden la tendència d'estabilitat i recuperació, assegurant un coixí hídric suficient per als pròxims mesos.

La conca de l'Ebre: una bateria d'embassaments en màxims

Els embassaments catalans de la conca de l'Ebre presenten també dades excel·lents. El sistema en el seu conjunt se situa al 91,92% de capacitat, amb registres realment espectaculars: Cavallers (99,43%), Talarn (99,32%), Terradets (97,59%), Rialb (98,77%), Riba-roja d’Ebre (95,26%) i Oliana (93,79%) encapçalen la llista d'embassaments que segueixen pràcticament plens, aportant seguretat no només a Catalunya, sinó també a la gestió global de la conca de l'Ebre.

Cal fer una menció especial a Cavallers, que repeteix com l'embassament amb més percentatge d'ompliment, fregant el 100% i certificant l'èxit del desgel i les pluges a les zones d'alta muntanya. Aquest embassament, a més de ser essencial per a l'equilibri ecològic i la producció hidroelèctrica, és símbol de la bona salut dels sistemes de capçalera de l'Ebre a Catalunya.

En l'extrem oposat se situa de nou Guiamets (19,05%), la capacitat del qual depèn molt de la pluviometria local i l'ús agrícola intensiu, i que continua sent el punt més feble del sistema català de l'Ebre.