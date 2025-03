Contrast de temps: Així pujaran les temperatures mentre neva

per Pol Nadal

El temps, amb freqüència, ens sorprèn amb canvis inesperats i contrastos pronunciats que desconcerten fins i tot els més experts. Just quan comencem a acostumar-nos a l'arribada de temperatures més suaus pròpies de la primavera, l'atmosfera sembla tenir altres plans, preparant un cap de setmana que no deixarà indiferent a ningú a Catalunya.

Aquest cap de setmana s'espera un marcat contrast climàtic a la regió catalana, especialment a les comarques del Pirineu occidental. D'una banda, gaudirem d'un notable augment de les temperatures, amb sensació clarament primaveral en bona part del territori; d'altra banda, en certes zones com la Val d'Aran i Pallars Sobirà, l'hivern encara no dirà adeu, manifestant-se en forma de precipitacions de neu en cotes mitjanes.

Primavera càlida a la majoria de Catalunya

La situació generalitzada serà la de temps estable i tranquil durant la major part del cap de setmana. A ciutats com Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, les temperatures experimentaran un ascens notable respecte a dies anteriors, superant fins i tot valors propis per a finals del mes de març.

En algunes zones del litoral i del prelitoral, s'espera assolir temperatures properes o superiors als 20 graus. Serà habitual veure terrasses plenes i parcs concorreguts, ja que l'ambient primaveral convidarà a realitzar activitats a l'aire lliure. No obstant això, convé no confiar-se del tot, perquè el temps no serà igual a tot el Principat.

Neu tardana a les cotes mitjanes del Pirineu

En contrast absolut amb el clima suau que regnarà en bona part del territori, el Pirineu català, especialment a la Val d'Aran i el Pallars Sobirà, experimentarà un episodi destacable de neu durant el divendres i bona part del dissabte.

La cota de neu descendirà notablement durant aquestes jornades, situant-se al voltant dels 1.400 metres el divendres i baixant encara més, fins a prop dels 800 metres, durant el dissabte. Aquesta baixada abrupta permetrà que la neu cobreixi no només els cims alts, sinó també alguns pobles situats en cotes mitjanes. Localitats com Vielha podrien despertar amb una postal més pròpia de gener que de finals de març.

El vent serà un altre factor a tenir en compte, bufant amb intensitat moderada o forta, especialment el dissabte. Aquest vent del nord contribuirà a que la sensació tèrmica sigui encara més freda en aquestes comarques pirinenques.

Alteracions marítimes a la Costa Brava

A més de les nevades i de la calor moderada que dominarà bona part del territori, un altre fenomen a destacar serà l'estat del mar. La comarca de l'Empordà experimentarà una notable alteració marítima durant el dissabte, fruit del vent que incidirà directament sobre la costa, provocant onades que podrien superar els dos metres d'alçada.

Aquest episodi de mar revoltat farà que activitats nàutiques o de pesca s'hagin de realitzar amb especial precaució, o fins i tot evitar-se durant les hores més crítiques. Municipis costaners com Roses, Cadaqués o L'Escala podrien patir un temporal marítim destacable que serà recomanable observar des d'una distància prudencial.

Impacte i recomanacions per al cap de setmana

L'impacte d'aquest contrast climàtic serà clar: els qui resideixin o viatgin al Pirineu hauran de preparar-se per a condicions plenament hivernals, amb equips adequats per a la neu i precaució addicional en carreteres de muntanya, especialment durant el dissabte.

En canvi, a la resta de Catalunya, els plans a l'aire lliure seran totalment viables, encara que serà prudent protegir-se de les primeres exposicions al sol per evitar molèsties típiques de la transició primaveral.