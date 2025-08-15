Continúa la huelga: El comité de una empresa lo comunica, puede afectar a viajeros

Agosto concentra el pulso del turismo y la presión sobre los aeropuertos españoles. El tráfico de pasajeros viene de marcar récords y elevar las operaciones diarias. Aena reportó máximos históricos en julio, con un flujo sostenido en la red. Ese escenario multiplica la sensibilidad ante cualquier paro en servicios de tierra. La demanda viajera no cede y la operativa necesita márgenes holgados para funcionar.

Menzies mantiene los paros de agosto y alcanzará a varias aerolíneas internacionales

El comité de huelga de Menzies ha decidido sostener la protesta este mes. Los paros están convocados para los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto. El alcance es estatal en los centros donde la compañía presta asistencia en tierra. El impacto potencial abarca operaciones de Emirates, British Airways, American y otras marcas relevantes. También figuran EasyJet, Turkish, Norwegian, Wizz Air, LATAM y Aer Lingus en distintos aeropuertos.

Dónde puede notarse más: aeropuertos clave y servicios mínimos en vigor

Aunque la convocatoria rige donde Menzies opera, habrá focos con mayor exposición operativa. Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur concentran tráfico sensible en verano. En esos nodos, la congestión puede disparar retrasos por acumulación de tareas de rampa.

| Canva

La experiencia reciente muestra que la carga de equipajes y el embarque son cuellos críticos. El Ministerio ha fijado servicios mínimos entre el 76% y el 87% para agosto. Ese rango protege rutas esenciales, pero no neutraliza completamente cancelaciones o demoras puntuales.

Cómo afectará al viajero: tareas críticas, ventanas horarias y margen de maniobra

El handling de Menzies abarca rampa, pasarela, equipajes y asistencia a aeronaves en tierra. Cualquier ralentización en estos eslabones desordena la rotación y encadena demoras. Las aerolíneas priorizan vuelos protegidos por los mínimos y por compromisos operativos.

Aun así, cambios de puerta, esperas en cinta y reprogramaciones serán plausibles. Si el vuelo sufre una alteración, la aerolínea debe ofrecer alternativas razonables. El pasajero conserva derecho a atención y reembolso cuando proceda por normativa europea.

| XCatalunya

Lectura económica del conflicto: negociación salarial y pico de demanda estival

La tensión llega con la demanda en máximos y plantillas en plena sobrecarga estacional. Ese contexto refuerza el poder negociador y eleva el coste de oportunidad del paro. UGT denuncia incumplimientos salariales y desajustes organizativos en los turnos y efectivos.

La empresa creció tras ganar licencias de handling y afronta una red más extensa. Ampliar cobertura exige inversión, coordinación y un marco laboral previamente estabilizado. El riesgo de contagio sectorial existe, con huelgas paralelas en el entorno de Ryanair.

Qué hacer si vuelas estos días: verificación, tiempos extra y reclamaciones

Conviene revisar el estado del vuelo con frecuencia y activar alertas en la app. Añadir margen al tiempo de llegada reduce el riesgo de perder embarques saturados. Si hay cancelación, pide reubicación o reembolso y documenta cualquier gasto relacionado.

Guarda tarjetas de embarque, mensajes y facturas para sustentar posibles reclamaciones posteriores. En demoras largas, solicita comida, bebida y, si corresponde, alojamiento por la normativa. La clave es centralizar la gestión con tu aerolínea y evitar trámites duplicados en mostradores.