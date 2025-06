Continua la calor... però el Meteocat anuncia pluja en una zona concreta

Catalunya es troba atrapada sota una cúpula d'estabilitat atmosfèrica que gairebé no dona treva. Les jornades recents han estat marcades per un ambient plenament assolellat, amb cels majoritàriament serens i temperatures que no donen senyals de moderació. Aquest patró es mantindrà a gran part del territori durant els pròxims dies, reforçant la sensació d'un juny extraordinàriament calorós. Tanmateix, enmig d'aquesta calma estiuenca, una petita fissura atmosfèrica amenaça de trencar breument aquesta monotonia solar en una zona molt concreta del mapa.

Sol per tot arreu... excepte en un racó del Pirineu

La predicció oficial del Meteocat per a aquest dimecres, dijous i divendres assenyala molt pocs canvis: cels serens, temperatures elevades i calor persistent. La imatge compartida pel Servei Meteorològic de Catalunya ho resumeix de manera visual: pràcticament tot el país sota el domini del sol, amb algun que altre matís de nuvolositat de tarda en àrees muntanyoses.

Tot i així, el pronòstic per a divendres 20 de juny obre una petita excepció al domini anticiclònic: a les comarques del Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya, s'espera la possible formació de nuvolositat convectiva, amb algunes precipitacions febles o localitzades, especialment a la tarda. No es tracta d'un episodi generalitzat ni intens, però sí prou cridaner com per ser destacat en una setmana marcada per la calor constant i la sequedat ambiental.

| NUPEC

L'origen d'aquestes pluges puntuals rau en l'evolució diürna habitual en zones de relleu, on la calor acumulada durant el dia genera moviments ascendents d'aire que afavoreixen la formació de cúmuls. Segons el Meteocat, aquesta dinàmica serà més evident al sector oriental del Pirineu i Prepirineu, on fins i tot es preveu que el cel quedi ennuvolat localment durant les tardes de dimecres i dijous, tot i que sense precipitacions destacables fins divendres.

D'altra banda, la resta del territori, des del litoral fins a l'interior, continuarà dominada pel sol radiant, amb només alguna nuvolositat baixa residual durant les primeres hores del matí al litoral sud, especialment dimecres.

Temperatures que no cedeixen

La situació no és trivial des del punt de vista climàtic. El col·lectiu Seguiu la Méteo ha compartit un mapa que mostra anomalies tèrmiques de fins a 8 °C per sobre del que és habitual a àmplies zones d'Europa Occidental, incloent-hi Catalunya. En paraules dels experts, aquesta persistència de la calor "recorda als mítics junys de rècord de 2003 i 2022" i s'espera que s'allargui almenys 10 dies més.

Les temperatures màximes es mantindran per sobre dels 30 °C a moltes comarques de l'interior, i voltaran els 27-29 °C al litoral, on la humitat i la brisa marina augmentaran la sensació de xafogor. Per tant, tot i que els mapes d'avisos no mostren de moment alertes actives, el risc per estrès tèrmic i condicions seques segueix present.