Confirmat: Més de 50 treballadors acomiadats a una empresa catalana

Els Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) són procediments legals mitjançant els quals una empresa formalitza acomiadaments col·lectius, suspensions de contracte o reduccions de jornada. Solen justificar-se per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Per dur-los a terme, l'empresa ha de negociar amb els sindicats o els representants dels treballadors, buscant acords que minimitzin l'impacte sobre el personal. Aquestes negociacions solen incloure indemnitzacions superiors al mínim legal, recol·locacions o plans de formació.

Tot i que els pactes no sempre satisfan totes les parts, permeten agilitzar el procés i evitar conflictes prolongats, com vagues o demandes judicials.

Aquesta empresa aplica un ERO

La direcció i els representants dels treballadors de Freshly Cosmetics han pactat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO). El qual afectarà 52 operaris, el 18% dels que treballen a les oficines del Freshly Park. A la darrera sessió de les negociacions, les dues parts han signat condicions.

| ACN

Que passen per una indemnització de 33 dies per any treballat o proporcional, amb un mínim de 3.000 euros per a cada persona afectada per l'ERO en qüestió. L'empresa es fa càrrec dels costos d'assessorament legal dels comiats.

Els representants sindicals van admetre que no es tracta de l'acord que haurien "desitjat". I subratllen que amb el pacte es tanca un procés que ha estat "dolorós i difícil per a tothom".

A principis de novembre la companyia anunciava la intenció de tirar endavant l'ERO i justificava la nova reestructuració per raons "econòmiques i organitzatives" en un context de "baixada" de l'activitat.

L'empresa en qüestió

Freshly Cosmetics és una empresa espanyola fundada el 2016 que aposta per cosmètica natural, sostenible i lliure de tòxics. Els seus productes estan elaborats amb ingredients naturals, sense sulfats, silicones ni parabens.

La marca s'enfoca a la cura personal respectant el medi ambient i la salut de la pell. El seu catàleg inclou cura facial, corporal i capil·lar, a més de maquillatge natural i opcions per a nens. Freshly destaca per envasos reciclables i fórmules biodegradables.

| ACN

Els seus productes són vegans i cruelty-free, certificant el seu compromís amb el benestar animal. L'empresa utilitza tecnologia avançada per garantir l'eficàcia de les fórmules naturals. Freshly Cosmetics té un enfocament innovador, adaptant-se a les necessitats del consumidor actual, i ofereixen venda en línia i experiència personalitzada en botigues físiques.

El seu packaging és atractiu, minimalista i eco-friendly. La marca fomenta una comunitat digital activa, interactuant directament amb els clients. A més, participa en iniciatives solidàries i campanyes de reforestació.

Freshly Cosmetics ha rebut múltiples premis pel model de negoci i productes d'alta qualitat. La filosofia de l'empresa és promoure un estil de vida saludable i conscient. S'ha convertit en un referent en cosmètica sostenible i responsable a Espanya i altres països.