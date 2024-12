El Meteocat ho fa oficial: Risc per neu intensa a 6 comarques

per Sergi Guillén

Amb l'arribada del desembre, els primers episodis de neu comencen a marcar l'inici de l'hivern a Catalunya. Aquest mes, caracteritzat per baixes temperatures, comporta un canvi radical en les condicions meteorològiques.

Les nevades, més freqüents a zones altes, generen paisatges espectaculars, però també importants riscos per a la mobilitat. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís oficial sobre la possibilitat de nevades importants.

Aquest avís alerta la població de les condicions adverses que podrien presentar-se en les properes hores, especialment a les àrees muntanyoses i comarques específiques. La informació inclou mapes detallats i nivells de perill.

Avís oficial: Comarques sota risc

El Meteocat informa que sis comarques catalanes estan en situació de risc per nevades, amb acumulacions superiors a 10 centímetres. Aquest avís cobreix des de les 18.00 hores del dissabte fins a les 18.00 del diumenge.

| Pexels

Segons el comunicat, la neu afectarà principalment cotes superiors als 900 metres i situarà el nivell de perill en un grau 2 sobre 6.

Les àrees més afectades són al nord de Catalunya, on les temperatures baixes i l'altitud afavoreixen l'acumulació de neu. En concret, es tracten de 6 comarques, aquestes són la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya.

La combinació d'aquestes condicions meteorològiques genera moltes dificultats a les carreteres i també a les activitats a l'aire lliure, per la qual cosa es recomana extremar les precaucions.

Precaucions i mesures recomanades

Davant d'aquesta situació, el Meteocat insisteix que la població segueixi les recomanacions de seguretat. Aquestes inclouen evitar desplaçaments innecessaris a les zones afectades i mantenir els vehicles equipats amb cadenes o pneumàtics d'hivern. També es recomana estar atents a les actualitzacions meteorològiques a través de canals oficials.

Les nevades intenses no només afecten la mobilitat, sinó que també suposen riscos a instal·lacions elèctriques i a l'estabilitat d'infraestructures. Per això, les autoritats locals treballen per garantir la seguretat i minimitzar-ne els possibles danys.

Prediccions per als propers dies

Tot i que el nivell de perill és moderat (2 sobre 6), el Meteocat no descarta noves alertes en els propers dies. Els mapes proporcionats mostren com les àrees afectades es podrien ampliar si les condicions meteorològiques s'intensifiquen. Aquest episodi típic de la temporada marca l'inici de setmanes amb canvis climàtics freqüents.

La neu, a més de ser un fenomen natural esperat, té un impacte significatiu al dia a dia de les comunitats rurals. Per a algunes zones, representa un desafiament logístic, mentre que per a d'altres és una oportunitat turística.

Aquest avís és un recordatori de la importància d'estar preparats davant de les condicions extremes de l'hivern. Les nevades, encara que belles, porten riscos que no s'han de subestimar.