Ho confirma el Meteocat: Alt risc per vent dissabte a gairebé tot Catalunya

A mitjans de novembre, Catalunya ja va patir episodis de fortes ratxes de vent que van ocasionar danys importants. Des d'arbres caiguts fins a talls en el subministrament elèctric, les ràfegues van superar els 30 m/s a diverses comarques.

La intensitat del vent va provocar també nombrosos accidents i bloquejos a carreteres a causa d'objectes desplaçats per la força de l'aire. Aquest fenomen va evidenciar la importància de ser alerta i prendre precaucions davant del risc que suposa. El vent pot ser un enemic invisible i perillós, pot arrencar estructures, posar en risc els vianants i dificultar la conducció.

Les autoritats recomanen assegurar els elements que puguin caure, evitar zones boscoses i reduir els desplaçaments amb vehicle. A més, els serveis d'emergència recorden que no cal ignorar les alertes emeses. Una planificació correcta i prudència són clau per minimitzar riscos.

Avís del Meteocat: risc 4/6 per vent aquest dissabte

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de risc meteorològic per al dissabte 7 de desembre. Segons el comunicat, s'esperen ratxes màximes superiors a 30 m/s, especialment al Pirineu i altres zones altes.

| Getty Images

El grau de perill màxim s'ha situat al nivell 4 de 6, un indicador d'alerta moderada-alta. Aquest avís estarà vigent des de les 12:00 fins a la mitjanit, amb afectacions esperades a gran part del territori.

El vent bufarà de component nord i est, cosa que intensificarà l'impacte en zones concretes. Segons el mapa d'evolució del perill, les hores més crítiques seran entre les 12.00 i les 18.00, quan el risc serà més elevat. Comarques com l'Alt Empordà, el Ripollès i el Berguedà són les que probablement pateixin més efectes.

Mesures per fer front al vent

Davant d'aquesta situació, es recomana extremar les precaucions. Assegurar finestres, persianes i tendals és imprescindible a les llars. També s'aconsella retirar objectes de terrasses i balcons que es puguin convertir en projectils amb les ràfegues.

En cas de conduir, reduir la velocitat i mantenir les dues mans al volant ajudarà a evitar accidents. Els vehicles més vulnerables, com ara camions i caravanes, han d'evitar circular en zones especialment exposades.

Els municipis amb més risc solen activar plans d'emergència per coordinar les respostes davant de possibles incidents. També es demana als ciutadans no fer activitats a l'aire lliure en zones arbrades, on el risc de caiguda de branques és alt. Les xarxes socials i els canals oficials seran essencials per mantenir-se informat durant tot l'episodi.

L'avís del Meteocat torna a posar de manifest la necessitat anticipar-se als riscos naturals. Tot i que els episodis de vent intens són comuns a Catalunya, no sempre se'ls presta l'atenció necessària. Les alertes com aquesta són un recordatori que la prevenció és essencial per evitar danys personals i materials.