Confirmat: Desenes de treballadors al carrer a la filial d'una multinacional

En un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), l'acord entre l'empresa i els treballadors és fonamental per garantir un procés tan consensuat com sigui possible dins les diferents condicions. Des de l'inici, l'empresa té l'obligació de justificar la necessitat de l'ERO davant dels representants dels diferents treballadors, ja sigui per motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció.

En aquest context, les dues parts inicien un període de consultes d'almenys 15 dies, on es busquen solucions conjuntes per minimitzar-ne l'impacte. Com la possibilitat de recol·locacions, indemnitzacions superiors al mínim legal o fins i tot plans de formació per als empleats afectats per aquest.

Durant aquest procés, les negociacions es desenvolupen entre la direcció de l'empresa i els representants sindicals o comitès d'empresa. Totes dues parteixen solen recórrer a mediadors o experts legals per assolir un acord que satisfaci les dues parts. Això ha passat en aquest cas recent, on el sindicat en qüestió ha estat la UGT.

L'ERO d'aquesta empresa

L'empresa BJC, filial del grup Siemens, i els sindicats han arribat a un acord per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) a la fàbrica de Rubí. Després de més d'una trentena de reunions que ha estat ratificat pel 90% de la plantilla.

Segons ha informat UGT, els acomiadaments s'han rebaixat dels 34 que es van plantejar en un inici a 29. La mesura busca assegurar la viabilitat de la fàbrica dedicada a la fabricació d'interruptors domèstics, on hi treballen 151 persones. Ha valorat que la plantilla recolzés el comitè "després d'haver constatat que era inviable que no hi hagués cap sortida traumàtica".

| ACN

L'empresa en qüestió

BJC és una empresa espanyola amb més de 90 anys d'experiència en el disseny, la fabricació i la comercialització de sèries de mecanismes elèctrics. Des de les seves instal·lacions a Rubí, produeix les marques BJC i DELTA de SIEMENS per a tot Europa.

El catàleg inclou interruptors, endolls i altres dispositius elèctrics, destacant pel seu compromís amb el disseny, la qualitat i la innovació. Com a part del grup Siemens, BJC ha ampliat el seu abast i capacitat de producció, integrant tecnologies avançades i estàndards de qualitat internacionals.

Aquesta col·laboració permet oferir solucions modernes i eficients, adaptades a la necessitat del mercat europeu, mantenint la seva identitat i tradició en el sector elèctric. Tot i això, encara que de cara a la galeria sembla que tot són bones notícies, aquest expedient demostra que la filial està en hores baixes ara mateix.

Aquest ERO afectarà tant econòmicament com emocionalment tots els treballadors afectats per aquest. En l'àmbit financer, implica la pèrdua de l'ocupació, cosa que impacta directament en els ingressos i l'estabilitat econòmica. I encara que les indemnitzacions i els ajuts poden mitigar el cop, no sempre són suficients per compensar la pèrdua d'ingressos a llarg termini.