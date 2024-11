Caos a l'AP-7: 750 camioners retinguts

Les protestes i manifestacions socials, moltes vegades, acaben perjudicant la resta de la població civil, en lloc dels de dalt. Això passa precisament en un mètode de manifestació que sembla que s'està tornant en habitual: el de tallar les carreteres. I és que ahir a primera hora de la tarda, el sindicat Coordinació Rural va convocar milers d'agricultors per tallar els accessos des d'Espanya.

Més de 20 tractors i un centenar de persones participen en aquesta operació que s'està duent a terme al peatge de Le Boulou, situat a l'autopista A9. Per això, el Servei Català de Trànsit ha anunciat que ha tallat l'AP-7 a l'altura de la Jonquera en sentit sud/Girona, amb un trencall de vehicles per la sortida 1 cap a la N-II.

A causa d'això, uns 750 camions han quedat retinguts a l'Alt Empordà. Els vehicles s'han distribuït en polígons en espera del restabliment de la circulació. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat i ha informat que s'està oferint suport als camioners afectats juntament amb la Creu Roja. Tot i això, en les últimes hores, els aparcaments per a camions de la zona han arribat al seu límit i ara se n'han hagut d'habilitar altres a la província de Barcelona.

A més de les carreteres tallades, en aquests moments hi ha 4 quilòmetres de retenció a la mateixa AP-7 fins a la sortida 3 en sentit nord, 3 quilòmetres en sentit sud d'aquesta mateixa via fins a la sortida 1. També hi ha tres quilòmetres més de caravana a la N-II a Llers en sentit nord.

Sense intervenció policial

Aquesta situació no es preveu amb solució ràpida, ja que de moment la Policia no ha fet acte de presència per resoldre aquest escenari. Tot dependrà, doncs, de si els pagesos francesos decideixen prescindir d'aquest tall d'autopista o no.

Al seu compte de X (anteriorment Twitter), la Coordinació Rural (CR) ja havia anticipat la seva intenció de bloquejar "tots els camions en el sentit Espanya-França" encara que els automòbils circularien amb normalitat. "Volem una vegada més que s'escolti l'enuig i la desesperació dels agricultors", havia subratllat el president d'aquest sindicat als Pirineus Orientals, Philippe Maydat.

De fet, durant les jornades d'ahir i avui hi ha previstes diverses accions de protesta al llarg de tot el país gal més enllà d'aquest tall. Totes aquestes queixes provenen que el govern no ha estat complint les promeses que va fer l'hivern passat, quan ja es va produir una manifestació agrària d'aquest calibre.