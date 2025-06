Confirmat, cop dur per als embassaments catalans: Rècord negatiu

L'estiu no ha trigat a deixar la seva empremta als embassaments catalans. Després de diverses setmanes d'estabilitat i baixades moderades, la jornada d'avui ha suposat un punt d'inflexió, amb la major caiguda diària de capacitat registrada en molts mesos. Les reserves de les conques internes de Catalunya se situen aquest diumenge al 80,33%, segons dades oficials de l'Agència Catalana de l'Aigua, cosa que suposa una baixada de 0,16 punts percentuals respecte al dia anterior.

Aquesta xifra, encara que pugui semblar modesta, és la pèrdua més gran en un sol dia des que es va deixar enrere el cicle de sequera més dur, i anticipa que en els pròxims dies, si continua el ritme actual, es baixarà del llindar psicològic del 80% per primera vegada en molt de temps.

El descens d'aquesta última setmana ja supera el punt percentual (-1,02%), evidenciant que la calor ha accelerat el ritme d'evaporació i ha incrementat el consum, tant a les llars com al camp. L'anàlisi embassament per embassament ho confirma: grans referents com la Baells (95,07%), Susqueda (89,41%), Sant Ponç (88,87%) i Foix (85,88%) han cedit lleugerament respecte a dies previs, encara que continuen situats molt per sobre de la mitjana històrica per aquestes dates.

| ACN

Sense necessitat de preocupar-se

L'embassament de Sau baixa fins al 63,79%, una xifra molt superior a la registrada fa un any, però ja notablement per sota dels màxims de primavera. La Llosa del Cavall es manté just per sobre del 80%, mentre que Darnius Boadella i Riudecanyes baixen al 72,72% i 58,54% respectivament. Siurana, l'embassament que més acusa la manca d'aportacions, continua estancat per sota del 26%.

Més enllà de la dada puntual, és essencial subratllar que aquest descens respon a una dinàmica completament lògica en ple mes de juny. L'arribada de les altes temperatures multiplica l'evaporació i dispara la demanda agrícola i urbana. No es tracta, per tant, d'un símptoma d'alarma, sinó del comportament esperat en qualsevol sistema mediterrani a l'inici de l'estiu. El coixí acumulat als mesos de primavera permet afrontar la situació amb tranquil·litat, encara que és inevitable que les reserves vagin perdent volum mentre persisteixin les altes temperatures i no arribin pluges abundants.

El panorama, però, podria canviar a curt termini. Aquesta mateixa tarda, nombrosos punts de Catalunya estan registrant pluges intenses, amb ruixats que afecten tant el Pirineu com sectors de l'interior i la costa. Si les precipitacions resulten generoses, podrien trencar la tendència descendent dels últims dies i donar un respir puntual als embassaments, alentint la pèrdua d'aigua i fins i tot aportant alguna pujada en els valors diaris. La previsió meteorològica serà, per tant, clau per interpretar les dades dels pròxims dies.