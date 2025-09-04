4 comarques en risc per pluja intensa a partir de la matinada

El tram final de l'estiu ens regala jornades de calma aparent i temperatures encara molt agradables a tot Catalunya. Les nits tranquil·les conviden a gaudir dels últims moments estivals abans de l'arribada de la tardor meteorològica
Tanmateix, la Mediterrània comença a mostrar subtils senyals d'inestabilitat que anuncien un canvi de temps imminent. Una massa d'aire més humit s'aproxima a les nostres costes, preparant l'escenari per a un fenomen de curta durada però notable intensitat.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per situació de perill davant la previsió de precipitacions molt fortes. Aquest episodi se centrarà durant les primeres hores de divendres, portant amb si un notable canvi en les condicions atmosfèriques.
La causa principal és una petita pertorbació que interactuarà amb l'elevada temperatura de l'aigua del mar, un factor que actua com a combustible. Aquesta combinació és la responsable de generar núvols de gran desenvolupament vertical capaços de descarregar ruixats de considerable magnitud.
Les Terres de l'Ebre en el punt de mira
La previsió detalla que el risc se centrarà principalment en quatre comarques del sud català. Les àrees del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp es troben sota una alerta de nivell moderat per intensitat de pluja. L'avís meteorològic especifica la possibilitat de registrar acumulacions superiors als vint litres per metre quadrat en només trenta minuts.
Aquesta quantitat d'aigua en un interval tan breu pot provocar complicacions sobtades en zones urbanes i punts vulnerables de la xarxa viària.
És fonamental entendre el caràcter local que tindran aquestes precipitacions, cosa que significa que no afectaran de manera uniforme tot el territori. Podríem trobar ruixats molt intensos en un municipi, mentre que en localitats properes la pluja sigui feble o fins i tot inexistent.
A més, aquestes precipitacions podran anar acompanyades de tempestes elèctriques i ratxes de vent fortes associades a la mateixa cortina de pluja. El nivell de perill màxim s'ha establert en un sobre una escala de sis, indicant una situació que requereix precaució.
Una pertorbació d'evolució ràpida
La finestra temporal de major risc serà força acotada, cosa que defineix aquest episodi com un fenomen d'evolució ràpida. L'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya s'activarà a les dues de la matinada de divendres i romandrà vigent fins a les vuit del matí.
Durant aquest període de sis hores, la probabilitat que es produeixin els ruixats més intensos serà considerablement més elevada. La situació atmosfèrica tendirà a estabilitzar-se amb rapidesa a mesura que avanci el matí del mateix divendres.
Les previsions indiquen que a partir del migdia el risc haurà desaparegut completament, donant pas a una jornada molt més tranquil·la. Aquest patró és característic de les pertorbacions estivals tardanes, alimentades per la calor acumulada al mar Mediterrani.
L'energia disponible permet el desenvolupament de sistemes de tempestes molt actius però que es desplacen o es dissipen amb gran celeritat. Per tant, no s'espera un cap de setmana marcat pel mal temps generalitzat a la regió.