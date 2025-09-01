Arriba la felicitat a Espanya: els meteoròlegs confirmen una gran notícia al setembre

L'inici de setembre arriba carregat de senyals i avisos. La meteorologia comença a donar informació clara que l'ambient estiuenc comença a cedir terreny. Les previsions ja avancen que s'acosten dies intensos i amb sorpreses que marcaran l'inici del mes al nostre país.
Espanya, com cada transició estacional, experimenta aquests contrastos de manera especial. L'atmosfera comença a reorganitzar-se i l'entrada de noves dinàmiques farà que el començament de setembre ens sorprengui amb la inestabilitat. Semblava que l'estiu continuava, però s'acosta un escenari que molts esperaven.
Un corrent en jet polar que canvia el temps a Espanya
Els models meteorològics assenyalen que el corrent en jet polar s'intensificarà en els primers dies de setembre, dirigint solcs i borrasques cap a Europa. Aquest fenomen, força normal a l'arribada de la tardor, començarà a notar-se a partir d'avui, a la península.
L'aire fred de l'Atlàntic guanyarà terreny, afavorint descensos de temperatura en diverses regions del país. Al nord-est, al centre i a la façana mediterrània hi haurà tempestes intenses. Amb tot, a Galícia i el Cantàbric s'esperen pluges moderades, tot i que persistents en alguns punts.
El canvi portarà la regulació tèrmica després de setmanes extenses marcades per la calor estiuenca. Els valors quedaran prop de la mitjana més normal d'aquestes dates, cosa que oferirà un respir de les jornades sufocants.
Tempestes i descensos tèrmics en les primeres jornades
Avui serà el dia en què augmenta l'activitat atmosfèrica, derivant en episodis de tempestes localment fortes. El quadrant nord-oriental i zones de l'interior de l'est peninsular seran les més afectades, amb estructures organitzades gràcies a la humitat del Mediterrani.
En contrast, el nord-oest peninsular sentirà l'arribada de fronts atlàntics afeblits que aportaran pluges suaus, mantenint un escenari més fresc i humit. Aquest repartiment desigual reflecteix la complexitat de la situació, marcada pel pols entre els solcs atlàntics i les adveccions càlides del sud.
El resultat serà un setembre dinàmic amb alts i baixos tèrmics i fenòmens que podrien repetir-se al llarg de la primera setmana. Un escenari que obliga a estar atents tant pel risc de tempestes com per la possibilitat que es reactivin episodis de calor.
Un setembre de contrastos per davant
La intensificació del corrent en jet polar obre la porta a dos escenaris possibles. D'una banda, un augment d'episodis d'inestabilitat amb pluges i tempestes que afectin de manera generalitzada la península. De l'altra, l'arribada de masses d'aire càlid subtropical que podrien elevar les temperatures de nou i reactivar el risc d'incendis.
El que sembla segur és que setembre comença amb un gir meteorològic d'abast considerable. L'ambient estiuenc s'acomiada a batzegades i dona pas a jornades més fresques, plujoses i imprevisibles. Una bomba atmosfèrica que marcarà l'inici del mes i que mantindrà Espanya