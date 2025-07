Confirmada la nova dinàmica dels embassaments catalans: Cop dur al pantà de Foix

per Iker Silvosa

La gestió hídrica catalana encareix l’equador de juliol amb un canvi de dinàmica inesperat i benvingut. Per tercer dia consecutiu, els embassaments de la conca interna catalana han aconseguit resistir la pressió de l’estiu i mantenir estables les seves reserves, situant-se avui al 78,09% de capacitat, una dada pràcticament calcada a la d’ahir i que confirma la pausa en la ratxa de descensos diaris. Aquesta tendència, inusual per a un mes de juliol, evidencia l’impacte positiu de la inestabilitat meteorològica i les pluges dels darrers dies, que han permès frenar el desgast accelerat viscut durant l’última onada de calor.

El context és especialment significatiu si tenim en compte que juliol sol ser, històricament, el mes més crític per als embassaments catalans, marcat per una evaporació intensa i una demanda màxima tant en l’àmbit agrícola com urbà.

Tanmateix, des del cap de setmana passat, l’evolució de la capacitat total ha canviat de signe: després de diverses setmanes de caigudes constants, ara encadena tres dies de pujades o estancament, quelcom inèdit en estius recents. Aquesta estabilitat, encara que basada en variacions mínimes, permet guanyar temps i confiança de cara a la segona meitat de la temporada estival.

Tot i això, la bona dada global amaga realitats molt diverses entre els diferents embassaments. El pantà de Foix protagonitza la nota negativa de la jornada, registrant una important baixada de 0,73 punts percentuals en només 24 hores, situant-se ara al 79,49%. Es tracta de la caiguda diària més gran entre els grans pantans del sistema, trencant així la tendència d’estabilitat que venia mantenint des de principis de mes. La situació de Foix obliga a extremar la vigilància, ja que es tracta d’un embassament amb menys marge de maniobra davant episodis prolongats de calor o manca de precipitacions.

Estabilitat a la resta

A la resta de la xarxa, el comportament és molt més estable. Embassaments com Sau (63,39%), la Llosa del Cavall (81,95%), Sant Ponç (84,85%) i Darnius Boadella (68,88%) mostren petites pujades o fluctuacions gairebé insignificants, consolidant la tònica positiva dels darrers dies. Susqueda i la Baells gairebé només retrocedeixen unes dècimes, i els embassaments de menor capacitat, com Siurana i Riudecanyes, també es mantenen dins la franja habitual per aquestes dates.

La clau d’aquesta nova dinàmica és, sens dubte, la meteorologia. Les pluges de la darrera setmana han estat l’element determinant per trencar la seqüència de descensos i donar un respir a tot el sistema. Encara que la tendència estructural continua sent a la baixa per la pressió estival, la pausa en la pèrdua d’aigua permet als gestors planificar amb més marge i reforça el missatge de prudència: la resiliència dels embassaments és real, però continua depenent en gran mesura d’episodis puntuals de pluja.

L’estiu encara és lluny del seu final i la previsió apunta a més inestabilitat meteorològica els pròxims dies. En aquest context, la vigilància sobre els embassaments amb més baixades, com Foix, serà fonamental per evitar sorpreses i assegurar un tancament de temporada sense ensurts.