Comunicat urgent de Protecció Civil per l’empitjorament de la situació de calor

La persistència de la calor extrema sobre Catalunya ha obligat les autoritats a intensificar els seus missatges d'advertència a la població. El que inicialment era una previsió meteorològica severa s'ha convertit ara en una situació de risc confirmat i agreujat. Protecció Civil de la Generalitat ha emès un comunicat urgent sol·licitant màxima prudència i col·laboració ciutadana.
L'empitjorament de les previsions, com hem explicat a XCatalunya, per a les pròximes hores ha activat tots els protocols de seguretat. La fase de prevenció ha donat pas a una d'alerta generalitzada, on l'autoprotecció es converteix en l'eina més eficaç per evitar incidents greus.
Doble alerta i previsions agreujades
Davant la nova informació proporcionada pel Servei Meteorològic de Catalunya, la Generalitat manté actius dos plans d'emergència crucials. D'una banda, el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) roman en fase d'Alerta a causa de la calor molt intensa, tant diürna com nocturna.
D'altra banda, la sequedat de l'ambient i les altes temperatures han obligat a mantenir també en Alerta el pla INFOCAT. Aquest pla especial d'emergències per incendis forestals respon a un risc molt elevat que es declarin focs a la massa forestal.
La combinació d'ambdós factors crea un escenari d'alta vulnerabilitat que exigeix una resposta coordinada i una gran consciència del perill.
La salut com a prioritat: Recomanacions clau
L'organisme fa una crida directa a la responsabilitat individual per mitigar els efectes d'aquest episodi de calor sobre la salut. És fonamental hidratar-se molt sovint amb aigua, fins i tot sense tenir sensació de set, i evitar àpats pesats o alcohol.
S'ha d'evitar l'activitat física i l'exposició al sol a les hores centrals del dia, entre el migdia i la tarda. Les persones que treballen a l'aire lliure han de protegir-se el cap i augmentar de manera significativa el seu consum de líquids. Es recomana encaridament visitar almenys un cop al dia familiars o persones grans que visquin soles per assegurar el seu benestar.
També és vital protegir les mascotes, assegurant que tinguin ombra i aigua fresca, i evitant els passejos a les hores de calor.