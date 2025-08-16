Comunicado urgente de Protección Civil por el empeoramiento de la situación de calor

La persistencia del calor extremo sobre Catalunya ha obligado a las autoridades a intensificar sus mensajes de advertencia a la población. Lo que inicialmente era una previsión meteorológica severa se ha convertido ahora en una situación de riesgo confirmado y agravado. Protección Civil de la Generalitat ha emitido un comunicado urgente solicitando máxima prudencia y colaboración ciudadana.

El empeoramiento de los pronósticos, como hemos explicado en XCatalunya, para las próximas horas ha activado todos los protocolos de seguridad. La fase de prevención ha dado paso a una de alerta generalizada, donde la autoprotección se convierte en la herramienta más eficaz para evitar incidentes graves.

Doble alerta y previsiones agravadas

Ante la nueva información proporcionada por el Servei Meteorològic de Catalunya, la Generalitat mantiene activos dos planes de emergencia cruciales. Por un lado, el Plan de Protección Civil de Catalunya (PROCICAT) permanece en fase de Alerta debido al calor muy intenso, tanto diurno como nocturno.

| Canva

Por otro lado, la sequedad del ambiente y las altas temperaturas han obligado a mantener también en Alerta el plan INFOCAT. Este plan especial de emergencias por incendios forestales responde a un riesgo muy elevado de que se declaren fuegos en la masa forestal.

La combinación de ambos factores crea un escenario de alta vulnerabilidad que exige una respuesta coordinada y una gran conciencia del peligro.

La salud como prioridad: Recomendaciones clave

El organismo hace un llamamiento directo a la responsabilidad individual para mitigar los efectos de este episodio de calor sobre la salud. Resulta fundamental hidratarse muy a menudo con agua, incluso sin tener sensación de sed, y evitar comidas pesadas o alcohol.

| ACN

Se debe evitar la actividad física y la exposición al sol en las horas centrales del día, entre el mediodía y la tarde. Las personas que trabajan al aire libre deben protegerse la cabeza y aumentar su consumo de líquidos de manera significativa. Se recomienda encarecidamente visitar al menos una vez al día a familiares o personas mayores que vivan solas para asegurar su bienestar.

También es vital proteger a las mascotas, asegurando que tengan sombra y agua fresca, y evitando los paseos en horas de calor.