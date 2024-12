Comunicat d'última hora dels bombers davant de les baixades de temperatura

per Sergi Guillén

Els Bombers de la Generalitat fan una crida a extremar les precaucions per evitar incendis a casa. Amb la baixada de temperatures a tot el país les últimes jornades, a moltes cases ja s'han encès xemeneies i s'han posat en marxa estufes, radiadors, calefactors i altres dispositius per escalfar els habitatges.

És important fer-ho de manera segura per minimitzar riscos. A la web del Departament d'Interior i Seguretat Pública hi ha un espai dedicat a aquesta qüestió. Cal tenir en compte totes les indicacions de seguretat que s'esmenten: Seguretat a casa en cas d'incendi.

Al llarg del 2023, els Bombers de la Generalitat van treballar a 5.345 serveis per incendis en edificis. Per primera vegada en els darrers vuit anys se superaven la xifra de 5.000 en aquest tipus de serveis: un 8,7% més en relació amb l'any 2022.

Les dades del 2024

Aquest 2024, i fins al 30 de novembre, han treballat en 4.432 incendis; és a dir, uns 400 serveis al mes, inclosos els de menys importància, sense víctimes i efectes mínims a la llar afectada.

Govern

Per minimitzar riscos, és molt important tenir molt clares les pautes preventives, però si ens fallen, ens serà de molta utilitat instal·lar detectors de fum, que ens avisaran ben aviat si hi ha un incendi i ens permetrà avisar a temps els Bombers i evitar que el foc es desenvolupi.

I arribat el cas, fer una evacuació preventiva en condicions segures, és a dir, tancant totes les portes i avisant els Bombers el més ràpidament possible a través del telèfon únic d'emergències 112.

Un detector de fum és econòmic, fàcil d'instal·lar, segur i pot salvar vides. Els Bombers de la Generalitat han fet un vídeo on expliquen com col·locar-los perquè siguin eficients.

Detectors de fum

Protegir-nos amb els detectors de fum

En cas que es detecti un incendi en un habitatge diferent del nostre, però al mateix bloc, és important tancar portes i finestres i no sortir mai a l'escala. Quan l'incendi és a un pis inferior, el més segur és quedar-se a casa i no obrir la porta.

En cas que el foc sigui a casa, també cal tancar portes i finestres i deixar confinat l'incendi en una habitació, a la cuina o al menjador. D'aquesta manera evitarem que el foc i el fum propaguin lliurement.

Gairebé un 20% dels incendis en edificis tenen l'origen en xemeneies o altres sistemes de calefacció. Per això també és molt important fer una bona instal·lació i un manteniment constant dels dispositius calefactors.

@bomberscat

També cal fer un bon ús de les xemeneies per evitar incendis, com allunyar qualsevol material inflamable (roba, plàstics, fustes, cartró...), col·locar una pantalla mataxispes si no apaguem la xemeneia en marxar de casa i garantir una bona ventilació a l'estada.

Material divulgatiu de la campanya

Per reforçar el missatge de la campanya de seguretat a casa, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments manté actualitzat tot el material divulgatiu, que inclou pòsters i infografies a distribuir a través de les xarxes socials; tot a les versions catalana i castellana.

El material i els consells de la campanya es poden consultar a la web interior.gencat.cat/seguretatalallar, on també hi ha vídeos explicatius i pràctics.

El compte dels Bombers de la Generalitat a la xarxa X, @bomberscat i el perfil d'Instagram @bomberscatalunya també són canals de difusió dels consells de seguretat.

Amb el suport de l'etiqueta #seguretatalallar, difonen infografies, suport visual amb els consells organitzats per temes: prevenció, actuació, xemeneies, detectors de fum, consells de seguretat a casa per als nens i clips de vídeo adaptats a les xarxes socials.