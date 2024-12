6 dotacions de bombers actuen a l'incendi d'un edifici: Diversos ferits

Els incendis són un dels accidents més devastadors i perillosos que poden passar en habitatges i espais urbans. Aquests successos no només posen en risc les persones i els seus béns, sinó que també requereixen una resposta immediata i coordinada per part dels serveis d'emergència. La rapidesa i l'efectivitat de les actuacions són claus per minimitzar els danys i protegir vides.

Aquest migdia, un incendi ha causat alarma en un edifici del número 3 del carrer Riu Brugent, a Vilafortuny, Tarragona. El foc, que va començar a la tercera planta de l'habitatge, ha cremat completament la totalitat del pis. L'actuació dels bombers ha estat crucial per controlar les flames i evitar-ne la propagació a la resta de l'edifici. Segons les autoritats, l'avís de l'incendi va arribar a les 10.06 del matí, mobilitzant vuit dotacions de bombers.

El foc ha generat gran quantitat de fum, que ha complicat les tasques d'extinció. Els bombers han hagut d'evacuar tres persones del pis afectat, una mitjançant una autoescala a causa de la impossibilitat de sortir per les vies habituals. A més a més, una veïna de l'edifici ha estat evacuada per l'escala. La ràpida actuació dels equips ha evitat que la situació s'agreugés encara més.

Desplaçades sis unitats del SEM

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) també ha tingut un paper fonamental en aquest incident. Sis unitats terrestres han acudit al lloc del sinistre per atendre els afectats. En total, quatre persones han estat traslladades a l'Hospital Sant Joan de Reus en estat menys greu per inhalació de fum. Aquest tipus dʻafecció és una de les més comunes en incendis i pot tenir conseqüències greus si no es tracta a temps.

Els incendis en edificis com aquest són extremadament perillosos a causa de la densitat d'habitants i la rapidesa amb què les flames i el fum es poden propagar. En aquests casos, els bombers fan servir diverses tècniques per controlar el foc, com l'ús d'autoescales per rescatar les persones atrapades i l'accés directe a focus d'incendi per apagar les flames des de l'origen. A més, l'ús d'equips especialitzats permet protegir tant els bombers com els residents dels efectes tòxics del fum.

Aquest incendi posa de manifest la importància de la prevenció i la seguretat als habitatges. La instal·lació de detectors de fum, el manteniment adequat de les instal·lacions elèctriques i l'elaboració de plans d'evacuació són mesures essencials per reduir el risc d'accidents semblants. A més, és fonamental la col·laboració ciutadana per avisar ràpidament els serveis d'emergència davant de qualsevol senyal de foc o fum.