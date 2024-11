Alerta sanitària per listeria en diversos productes carnis

La listeriosi és una malaltia provocada pel bacteri Listeria monocytogenes, present en aliments contaminats. Tot i que la infecció és molt poc comuna, les seves conseqüències poden ser greus, especialment en persones amb sistemes immunològics debilitats, dones embarassades, ancians i nens petits.

Els símptomes més freqüents inclouen febre, diarrea, vòmits i dolors musculars, encara que en casos greus pot derivar en infeccions més serioses com a meningitis. La transmissió d'aquest bacteri sol produir-se a través d'aliments refrigerats, processats o mal manipulats.

Productes carnis, lactis no pasteuritzats, peixos i vegetals crus són alguns dels aliments més propensos a contenir Listeria. Per això, mantenir una higiene adequada a la cuina i manipular correctament els aliments és crucial per evitar aquest tipus de contaminació.

A Espanya, la Listeria monocytogenes ha estat protagonista de diverses alertes alimentàries en els darrers anys. Una de les més recents ha posat al punt de mira diversos productes carnis de la marca MRM.

| AESAN

Distribuïts a tot el territori nacional, després de detectar-se la presència del bacteri en alguns dels seus lots. Aquesta situació ha portat les autoritats a activar els protocols corresponents per salvaguardar la salut dels consumidors.

Productes afectats i mesures adoptades

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha informat que l'alerta s'ha originat després dels controls interns realitzats per l'empresa productora. Els qui van identificar la contaminació per Listeria monocytogenes.

Entre els productes implicats es troben el lacó en tapes tallat a ganivet, amb data de caducitat del 2 de gener de 2025. I el cap de porc llescat i envasada al buit, que té com a data límit el 29 de desembre de 2024.

També figuren altres articles com el cap de porc ibèric i la mortadel·la fumada. Tots dos amb diferents pesos i dates de caducitat compreses entre finals de 2024 i gener de 2025.

| AESAN

La distribució d'aquests productes va abastar pràcticament tot el territori nacional, per la qual cosa les autoritats han sol·licitat retirar-les de manera immediata dels diferents punts de venda.

La notificació també s'ha traslladat a les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) per garantir que els lots afectats no romanguin en circulació.

A més, s'insta els consumidors que puguin tenir algun d'aquests productes al seu domicili a abstenir-se de consumir-los sota cap circumstància.

Recomanacions per als consumidors

Davant de la possibilitat d'haver ingerit algun dels productes implicats, es recomana estar atents a possibles símptomes. Com a febre, diarrea o vòmits i, en cas de presentar-los, acudir immediatament a un centre mèdic.

Aquest consell és especialment important per a dones embarassades, ja que la listeriosi pot tenir greus conseqüències tant per a elles com per al fetus.

AESAN recorda que és fonamental seguir les recomanacions específiques sobre alimentació durant l'embaràs i evitar aliments de risc per prevenir infeccions bacterianes com aquesta.

Per a la resta de consumidors, se subratlla la importància d'extremar les mesures d'higiene a la cuina. És imprescindible netejar correctament les superfícies i utensilis utilitzats per manipular aliments que puguin estar contaminats.

Així mateix, mantenir els productes refrigerats a les temperatures recomanades i cuinar els aliments a temperatures altes contribueix a minimitzar el risc de contaminació.