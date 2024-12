Comunicat oficial d'una empresa catalana d'energia: Pinta malament

Els plans de negoci són documents estratègics que defineixen els objectius i les projeccions d'una empresa per assolir l'èxit en el mercat. Aquests són essencials tant per a emprenedors com per a les empreses consolidades, ja que actua com un bon full de ruta que guia la presa de decisions.

En un pla de negoci, s'hi inclouen detalls com la descripció del producte o serveis, anàlisi del mercat, públic objectiu, estructura organitzativa i previsions financeres. També es contempla l'anàlisi de la competència i les diferents estratègies de màrqueting i vendes, assegurant que l'empresa tingui una visió clara de com posicionar-se i créixer al seu sector.

De vegades, les empreses en qüestió es veuen obligades a retirar o modificar els seus plans de negoci a causa de canvis inesperats a l'entorn intern o extern. Factors com una crisi econòmica, variacions a les preferències del mercat, aparició de competidors o problemes interns de gestió poden fer inviable l'execució del pla, com en aquest cas recent.

L'empresa en qüestió

Holaluz ha retirat el pla de negoci per al període 2023-2025, que va publicar a finals d'octubre, per “factors externs”. La companyia energètica ho ha comunicat al BME Growth, on al·lega que hi ha elements "fora" del seu "control".

En concret, l'empresa que lidera Carlota Pi assenyala els preus de l'energia i els tipus d'interès. I diu que el seu impacte no permet "proporcionar previsions significatives al mercat".

Holaluz ha indicat que mantindrà "plenament informats" els inversors i s'ha compromès a "mantenir una total transparència". Cal recordar que fa mig any l'empresa ja es va trobar en una crisi, després de reportar pèrdues de 26 milions d'euros el 2023 i anunciar un ERO.

Holaluz, una empresa capdavantera en crisi

Holaluz és una empresa espanyola fundada el 2010 dedicada a la comercialització d'electricitat d'origen 100% renovable. I a la promoció de l'autoconsum mitjançant la instal·lació de panells solars.

El seu model de negoci se centra a transformar cada metre quadrat de teulada en una font d'energia verda. Amb l'objectiu de crear la comunitat d'energia renovable més gran a Europa. Al llarg de la seva trajectòria, Holaluz ha estat reconeguda pel seu compromís amb la sostenibilitat i la innovació al sector energètic.

Tot i això, en els últims anys, la companyia ha enfrontat desafiaments financers considerables. El 2023, les pèrdues es van multiplicar fins a cinc, arribant als 26,2 milions d'euros, i les vendes consolidades van disminuir un 33%, situant-se en 614,6 milions d'euros.

Aquests resultats van portar l'empresa a cercar noves fonts de finançament. El novembre del 2024, Holaluz va anunciar una ampliació de capital de 22 milions d'euros.

Permetent l'entrada del fons Icosium Investment com a nou accionista amb el 33,4% del capital i tres llocs al consell d'administració. Aquesta injecció de capital tenia com a objectiu enfortir l'estratègia de creixement d'Holaluz i reorganitzar el seu deute.