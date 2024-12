Catalanofobia de un periodista de Televisión Española en el UD Las Palmas - Espanyol

UD Las Palmas y RCD Espanyol se encontraron en la 18 jornada del campeonato de Liga. El partido se disputó en tierras insulares y ganaron los locales por 1-0. El encuentro era una ocasión perfecta para que los visitantes salieran del pozo del descenso, pero no lo consiguieron. Los canarios, en cambio, logran alejarse de la zona complicada de la clasificación.

El partido se solucionó con un impresionante gol de falta directa de Sandro Ramírez, en el minuto 67. El ex del FC Barcelona la ejecutó de manera magistral y el portero no pudo hacer nada para parar el tiro. El partido ofreció poco más y los catalanes no lograron empatar. Ni mucho menos darle la vuelta al marcador y llevarse los tres puntos.

Catalanofobia tras el partido

En la rueda de prensa, Manolo González, intentó explicar lo sucedido. En una pregunta realizada por un periodista local, él insitió en su discurso y explicó que a lo mejor no lo había entendido, porque esta parte era la había explicado en catalán.

La respuesta del reportero estuvo llena de catalanofobia: "no, gracias a Dios". Gracias a Dios que no hablo catalán. El comentario se hizo viral en redes sociales y quedó claro que todavía existe mucho odio en el mundo del fútbol.

Otros casos de discriminación por razón de lengua

Raül Agné, entrenador nacido en Mequinenza (Zaragoza), protagonizó uno de los casos más notorios en 2012, cuando dirigía al Girona FC en Segunda División. Tras un partido en Murcia contra el Real Murcia, Agné compareció en rueda de prensa y comenzó a responder preguntas en catalán. Esto provocó incomodidad entre algunos periodistas locales, quienes le pidieron que hablara en castellano.

Agné, visiblemente molesto, se negó a cambiar de idioma, argumentando que estaba en su derecho de expresarse en catalán. En respuesta a las insistencias de los periodistas, abandonó la sala de prensa diciendo: "pues no hay rueda de prensa".

El caso de Gaizka Garitano

El caso de Gaizka Garitano, entrenador vasco, aunque menos conocido, es igualmente relevante en este contexto. Garitano, quien en su trayectoria ha dirigido equipos como el Eibar y el Athletic Club, también ha sido cuestionado en ruedas de prensa por utilizar su lengua materna, el euskera. En este sentido, su experiencia se asemeja a la de Raül Agné, ya que ambos han enfrentado críticas por hablar en una lengua cooficial distinta al castellano.

En una ocasión, mientras dirigía al Eibar, en un partido contra la UD Almería Garitano utilizó el euskera para responder preguntas de la prensa local tras un partido. Al igual que Agné, recibió comentarios negativos por parte de algunos periodistas, quienes le pidieron que hablara en castellano. Aunque Garitano no abandonó la rueda de prensa, dejó claro que era su derecho expresarse en euskera, una lengua oficial en Euskadi.