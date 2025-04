Més pluges: On afectaran

per Iker Silvosa

Aquest primer cap de setmana d'abril es presenta amb característiques pròpies d'aquesta època de l'any, encara que amb alguns matisos que val la pena destacar. Després de diverses jornades marcades per una estabilitat relativa, les condicions atmosfèriques experimentaran canvis progressius que podrien sorprendre a més d'un, especialment en algunes zones específiques. La primavera, amb els seus canvis constants i sobtats, torna a mostrar la seva cara més canviant. Però, quines regions seran les protagonistes d'aquests fenòmens meteorològics?

Divendres: jornada de transició

El divendres serà un dia que funcionarà com a avantsala d'un canvi atmosfèric que es farà sentir amb més força en les pròximes jornades. El cel presentarà intervals nuvolosos, combinant moments assolellats amb passatges de núvols abundants, especialment en comarques del litoral i prelitoral català.

| Inteligencia Artificial

Durant aquesta jornada, les precipitacions seran més aviat disperses i puntuals, encara que podrien registrar-se pluges febles i aïllades, sobretot en punts de l'interior i del nord, com la Catalunya Central, el Ripollès o la Garrotxa. No obstant això, a la resta del territori predominarà l'ambient relativament sec, amb temperatures que seguiran sent moderades, típiques de començaments d'abril.

Dissabte: pluges guanyant terreny

La situació atmosfèrica del dissabte anuncia una intensificació de la inestabilitat. Des de primeres hores, un sistema de baixes pressions s'acostarà lentament des de l'oest de la península, aportant més humitat i impulsant la formació de núvols compactes sobre Catalunya. Aquest canvi serà perceptible especialment a partir del migdia, quan les pluges s'estendran amb més amplitud.

Durant la tarda, s'esperen precipitacions moderades, amb ruixats intermitents que afectaran amb intensitat variable les comarques de l'interior com Osona, Bages, i comarques pirinenques com la Cerdanya o l'Alt Urgell. D'altra banda, àrees costaneres des del Maresme fins a Tarragona viuran episodis puntuals però significatius, amb possibilitat de tempestes locals, especialment a última hora de la tarda i primeres hores de la nit. Serà important comptar amb protecció davant les pluges, especialment si es realitzen activitats a l'aire lliure, ja que podrien generar-se situacions inesperades de precipitacions més intenses.

Diumenge: precipitacions generalitzades

La jornada del diumenge portarà amb si la consolidació de les pluges, convertint-se en la més inestable de tot el cap de setmana. El front plujós cobrirà gran part del territori català des de la matinada i es mantindrà actiu durant pràcticament tot el dia. Comarques com el Vallès Occidental i Oriental, Barcelonès, i el Baix Llobregat experimentaran pluges persistents des de primera hora, que podrien deixar acumulacions significatives d'aigua.

La intensitat serà moderada en general, encara que puntualment elevada en sectors del nord-est, especialment l'Empordà, on els registres podrien ser més elevats. A més, a les zones de muntanya del Pirineu i Prepirineu podrien generar-se fenòmens meteorològics més adversos, com tempestes localment fortes i alguna calamarsa aïllada, conseqüència directa dels contrastos tèrmics típics d'aquesta època primaveral.