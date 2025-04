AC consolida la seva implantació territorial amb un nou Comitè Comarcal

Aliança Catalana continua desplegant amb força el seu projecte polític arreu del país, i aquest cap de setmana ha fet un pas rellevant amb la constitució oficial del Comitè Executiu Comarcal a la Selva. L’acte, que va aplegar nombrosos militants i simpatitzants, marca un nou punt d’inflexió en l’estratègia d’expansió territorial del partit liderat per Sílvia Orriols, que ja ha consolidat la seva presència a diverses comarques catalanes.

La comarca de la Selva és, per la seva ubicació i composició demogràfica, una zona clau dins la configuració territorial de Catalunya. Amb municipis com Blanes, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners o Arbúcies, la Selva concentra una gran diversitat social i és un termòmetre clar de l’estat de l’independentisme al país. En aquest context, la implantació d’una estructura comarcal sòlida suposa un pas estratègic per enfortir el missatge d’Aliança Catalana i establir una presència estable i organitzada en un territori sovint ignorat pels partits del sistema.

| Parlament de Catalunya

Un equip compromès amb els valors del partit



El nou Comitè Executiu Comarcal estarà liderat per un equip amb experiència i ferm compromís amb els valors fundacionals del partit. Sònia Massa assumeix la presidència, amb Gemma Ciuró com a secretària d’organització i Eduard Àngel com a tresorer. Completen l’estructura com a vocals Joan Pibernat i Esther de Gràcia. Aquesta direcció política i organitzativa neix amb la voluntat de coordinar les accions del partit a nivell local, fomentar la participació ciutadana i preparar candidatures municipals que puguin fer trontollar l’hegemonia dels partits tradicionals.

Durant la presentació, diversos dels integrants del nou comitè van destacar la importància d’aquest pas, no només com a eina organitzativa, sinó com una eina de resistència cultural i política davant el procés de descomposició nacional que viu Catalunya. En paraules de Sònia Massa, “el nostre compromís és amb la terra, amb la nostra gent i amb la llibertat. La Selva tindrà veu pròpia dins d’Aliança Catalana, i aquesta veu defensarà el que molts altres han deixat de defensar”.

| ACN

Un moviment que s’estén pel territori



Aquest moviment s’inscriu dins una estratègia territorial més àmplia que el partit ha desplegat els darrers mesos. Sense anar més lluny, fa poques setmanes es va constituir el Comitè Comarcal del Pla d’Urgell en un acte multitudinari a Mollerussa, on més de 130 persones van assistir per mostrar el seu suport. Tot i que la notícia va tenir gran impacte, la constitució a la Selva suposa una passa qualitativa en el projecte territorial d’Aliança Catalana, que avança no només en número sinó en profunditat i consolidació.

El creixement de la formació no passa desapercebut tampoc a nivell institucional. Segons l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Aliança Catalana podria passar dels 2 diputats actuals a obtenir entre 8 i 10 escons, consolidant-se com una de les principals forces emergents del país. Aquest salt endavant demostra que l’expansió territorial que viu el partit no és només simbòlica, sinó que es tradueix en un suport creixent per part de la ciutadania. En un moment de descrèdit dels partits tradicionals i d’abandonament dels valors nacionals, Aliança Catalana es perfila com una alternativa clara, contundent i sense complexos.