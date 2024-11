Caos en la AP-7: 750 camioneros retenidos

Las protestas y manifestaciones sociales, en muchas ocasiones, acaban perjudicando al resto de la población civil, en lugar de los de arriba. Esto ocurre precisamente en un método de manifestación que parece estarse tornando en habitual: el de cortar las carreteras. Y es que ayer a primera hora de la tarde, el sindicato Coordinación Rural convocó a miles de agricultores para cortar los accesos desde España.

Más de 20 tractores y un centenar de personas participan en esta operación que se está llevando a cabo en el peaje de Le Boulou, situado en la autopista A9. Por esto, el Servei Català de Trànsit ha anunciado que ha cortado la AP-7 a la altura de La Jonquera en sentido sur/Girona, con un desvío de vehículos por la salida 1 hacia la N-II.

A causa de esto, unos 750 camiones han quedado retenidos en el Alt Empordà. Los vehículos se han distribuido en polígonos a la espera del restablecimiento de la circulación. Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Procicat y ha informado que se está ofreciendo apoyo a los camioneros afectados junto con Cruz Roja. Sin embargo, en las últimas horas, los aparcamientos para camiones de la zona han llegado a su tope y ahora han tenido que habilitarse otros en la provincia de Barcelona.

Además de las carreteras cortadas, en estos momentos hay 4 kilómetros de retención en la misma AP-7 hasta la salida 3 en sentido norte, 3 kilómetros en sentido sur de esta misma vía hasta la salida 1. También hay otros tres kilómetros de caravana en la N-II en Llers en sentido norte.

Sin intervención policial

La presente situación no se prevé con solución prontía, pues de momento la Policía no ha hecho acto de presencia para solventar este escenario. Todo dependerá, pues, de si los agricultores franceses deciden prescindir de este corte de autopista o no.

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), la Coordinación Rural (CR) ya había anticipado su intención de bloquear "a todos los camiones en el sentido España-Francia" aunque los automóviles circularían con normalidad. "Queremos una vez más que se escuche el enfado y la desesperación de los agricultores", había subrayado el presidente de este sindicato en los Pirineos Orientales, Philippe Maydat.

De hecho, durante las jornadas de ayer y de hoy hay previstas varias acciones de protesta a lo largo de todo el país galo más allá de este corte. Todas estas quejas provienen de que el gobierno no ha estado cumpliendo con las promesas que realizó el pasado invierno, cuando ya se produjo una manifestación agraria de este calibre.