L'anunci urgent de Jorge Rey sobre el temps preocupa molts

L'atmosfera s'ha convertit en un escenari de canvis subtils però continus, on cada jornada sembla contenir una petita sorpresa per a qui observa el cel amb atenció. Mentre molts comencen a preparar els seus plans per a l'estiu, la natura sembla reservar-se una jugada inesperada, disposada a alterar el guió habitual d'aquestes dates. Qui hagi parat atenció a les últimes dades, ja percep el lleu pols d'una transició més gran, com si el mes de juny tingués reservat un paper protagonista en el cicle anual del nostre clima.

Els experts miren amb cautela l'evolució dels models meteorològics, i una veu destaca entre totes: la de Jorge Rey, el jove que ha aconseguit convertir la previsió en notícia viral. Què està passant i fins a quin punt hauríem de preocupar-nos?

Un canvi de cicle que anticipa un juny atípic

En meteorologia, el juny sol ser l'entrada entre la imprevisibilitat primaveral i l'estabilitat estiuenca, però enguany, els indicadors suggereixen un escenari molt més dinàmic. Les temperatures, lluny de seguir l'escalada pausada d'altres anys, apunten a un ascens sobtat i generalitzat, especialment a l'interior peninsular i a les zones habitualment més càlides. Les imatges de satèl·lit mostren una atmosfera particularment activa, amb masses d'aire càlid impulsades des del nord d'Àfrica i una presència notable de calitja a la meitat sud, estenent-se fins i tot cap a la Meseta Nord.

| Canva

Jorge Rey ha advertit d'una anomalia tèrmica que pot marcar aquest inici de mes: “No estem preparats per al que està a punt d'arribar”, assegura en un dels seus vídeos més recents, on alerta d'un gir radical en el comportament atmosfèric. No es tracta únicament de valors alts de temperatura, sinó d'un context en què els extrems poden convertir-se en la norma. Així, mentre l'interior sud peninsular es prepara per superar àmpliament els 36 graus i la Vall del Guadalquivir podria arribar als 38, el terç nord i nord-oest experimentarà un ascens igualment marcat, dibuixant un mapa tèrmic amb contrastos molt acusats.

El paper de la calitja i l'evolució de la nuvolositat

Més enllà de les temperatures, un altre element pren protagonisme: la calitja, que ja es deixa sentir a ciutats com Sevilla, Còrdova o Múrcia. Aquest fenomen, habitual en episodis d'entrada d'aire saharià, no només redueix la visibilitat i tenyeix el cel d'un to ocre, sinó que contribueix a una sensació tèrmica encara més elevada. Els models de dispersió mostren una extensió progressiva d'aquestes partícules cap al centre de la Península, cosa que afegeix dificultat a la ja complexa situació meteorològica d'aquests dies.

Paral·lelament, els bancs de nuvolositat baixa i la nuvolositat d'evolució, especialment a zones muntanyoses de l'interior, podrien donar lloc a ruixats aïllats i, localment, tempestes de desenvolupament ràpid. Aquestes precipitacions, tot i que poc freqüents al conjunt de la Península durant els pròxims dies, sí que poden donar-se en àrees concretes de Catalunya i el sistema Ibèric, obligant a no perdre de vista el radar meteorològic.

🌧️¡INCREÍBLE! Anunciaban 45ºC, pero llega una GOTA FRÍA inesperada

Vents, contrast tèrmic i el paper de les regions costaneres

El vent és un altre dels protagonistes d'aquest episodi. S'esperen vents de component nord o est a bona part de la Península, amb especial incidència al litoral llevantí i l'Empordà, on es preveuen ratxes molt fortes durant el matí. A l'Estret i Alborán, el Llevant bufarà amb intensitat, complicant la navegació i generant onatge significatiu. A Galícia i el Cantàbric, els vents de l'est poden assolir intervals forts, incrementant el risc d'incendis forestals davant la sequedat ambiental.

Catalunya, en particular, observarà com les temperatures mínimes baixen lleugerament al nord-est i sud-est, alhora que l'arribada de nuvolositat alta podria suavitzar la radiació solar directa en alguns moments del dia. Tanmateix, l'Empordà i les comarques del litoral han d'estar atentes a l'increment de les ratxes de vent, que podrien generar molèsties en les activitats a l'aire lliure i afectar la sensació tèrmica.