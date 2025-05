L'AEMET també avisa, alerta taronja a Catalunya avui: Risc per tempestes i vent

per Iker Silvosa

Després de diversos dies de temperatures elevades i un ambient sec, Catalunya s'enfronta avui a una situació meteorològica especialment delicada. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat una alerta taronja a causa de condicions climàtiques adverses que poden generar complicacions significatives per a la població i la mobilitat en diverses comarques catalanes.

Què està succeint exactament?

L'avís taronja emès per l'AEMET indica una situació de risc important a causa de tempestes severes i fortes ratxes de vent a Catalunya. En particular, les zones més afectades seran el Pirineu de Lleida, la Depressió Central de Lleida i la Depressió Central de Tarragona. Aquestes àrees presenten una probabilitat del 40% al 70% de patir fenòmens meteorològics adversos a partir de les 15:00 hores fins a les 21:59 hores d'avui.

Les tempestes previstes poden venir acompanyades de fenòmens especialment perillosos com pedra de gran mida i ratxes de vent superiors als 70 quilòmetres per hora, la qual cosa podria provocar danys materials en vehicles, habitatges i cultius, a més de dificultar considerablement les condicions de conducció.

| NUPEC

En concret, al Pirineu de Lleida també s'ha advertit sobre la possibilitat de pluges intenses, amb acumulacions de fins a 25 mm en una sola hora. Això incrementa considerablement el risc d'inundacions sobtades en zones baixes i prop de lleres fluvials.

Què significa exactament "alerta taronja"?

El nivell taronja implica que les condicions meteorològiques previstes representen un risc significatiu. Les tempestes severes poden desenvolupar ràpidament condicions perilloses, per la qual cosa és essencial estar ben informat i preparat per actuar amb rapidesa en cas necessari.

Per entendre la magnitud del risc, aquestes tempestes no només porten amb si pluges intenses, sinó que també es caracteritzen per la caiguda de pedra gran, capaç de causar danys severs, i ratxes de vent potents, que poden arrencar branques, desplaçar objectes pesants i fins i tot posar en perill la integritat física dels vianants.

Entre les àrees més vulnerables es troba el Pirineu de Lleida, un sector especialment sensible a causa de la seva orografia que afavoreix la formació de fenòmens convectius intensos. A més, la Depressió Central de Lleida i Tarragona també està en alerta taronja, per la qual cosa les ciutats i poblacions properes com Lleida, Tàrrega o Montblanc hauran d'extremar les precaucions.

Davant aquesta alerta taronja per tempestes i vent fort, és recomanable, d'una banda, evitar desplaçaments innecessaris, especialment en hores de major activitat tempestuosa. També hem de protegir vehicles, especialment de la pedra, col·locant-los sota cobert sempre que sigui possible. I, per últim, els experts recomanen assegurar elements exteriors que puguin ser arrossegats pel vent.