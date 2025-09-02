El Meteocat confirma més pluges els pròxims dies: Tots els detalls

Després de diverses jornades de calma i cels predominantment serens, el panorama meteorològic de Catalunya es prepara per experimentar una transformació paulatina però significativa. L'estabilitat que ha caracteritzat l'inici de setembre comença a mostrar subtils símptomes d'esgotament a les capes altes de l'atmosfera.
Aquest canvi gradual en el patró atmosfèric anticipa l'arribada d'una major inestabilitat, que es manifestarà de manera evident durant els pròxims dies. La comunitat s'endinsa en un període on els núvols guanyaran protagonisme de manera progressiva, alterant la tranquil·litat regnant a tot el territori.
La transició cap a una major inestabilitat
Actualment, un anticicló continua exercint la seva influència sobre la regió, promovent un temps majoritàriament estable i assolellat durant les primeres hores del dia. Tanmateix, aquest sistema d'altes pressions començarà a debilitar-se, permetent l'entrada de masses d'aire amb un major contingut d'humitat.
Aquesta situació explica per què, malgrat el domini anticiclònic, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu un increment notable de la nuvolositat. Dimecres marcarà l'inici d'aquesta transició, amb un cel que passarà de pocs núvols al matí a intervals nuvolosos més compactes a la tarda, especialment a zones de l'interior.
L'arribada de les precipitacions a partir de dijous
La previsió detalla una evolució clara cap a condicions més humides a mesura que avanci la setmana, com reflecteix el mapa meteorològic de mitja distància. Durant la jornada de dijous, la nuvolositat serà més generalitzada i els primers ruixats faran acte de presència de manera dispersa.
S'espera que aquestes precipitacions afectin principalment les comarques del Pirineu i Prepirineu, així com punts del nord-est català. Aquestes pluges seran, en general, de caràcter feble o moderat, però suposen un canvi de tendència molt clar respecte als dies anteriors, que van ser completament secs.
Per divendres, la inestabilitat es consolidarà i s'estendrà geogràficament a més zones del territori, arribant a comarques centrals i del litoral. Les pluges podrien ser més freqüents i persistents, encara que es presentaran en forma de ruixats intermitents que regaran de manera irregular el mapa català.
Aquest escenari respon al desplaçament del centre de l'anticicló, que obrirà un passadís a pertorbacions menors que transporten la humitat necessària per a la formació de núvols i, conseqüentment, de precipitacions.
Recomanacions davant un temps canviant
Aquest canvi en les condicions meteorològiques tindrà un impacte directe en les activitats quotidianes, especialment aquelles planificades a l'aire lliure durant la segona meitat de la setmana. Les temperatures no experimentaran un descens dràstic, però la major humitat i la manca de sol generaran una sensació tèrmica una mica més fresca.
És recomanable consultar les actualitzacions de la previsió, ja que la localització exacta i la intensitat dels ruixats poden variar considerablement en poques hores.
S'aconsella a la població prendre precaucions, com portar paraigua o roba impermeable a partir de dijous, i prestar especial atenció a la carretera. L'aparició de les primeres pluges després d'un període sec pot deixar l'asfalt relliscós, incrementant el risc d'accidents de trànsit. Aquest episodi d'inestabilitat és característic de la transició estacional, recordant-nos que el final de l'estiu meteorològic porta una atmosfera molt més dinàmica.