Confirmat per l'AEMET: aquesta serà la comunitat on necessitaran el paraigua avui

Espanya ha començat la setmana amb un panorama meteorològic molt desigual que marca diferències notables entre el nord-oest i la resta del país. Mentre algunes zones mantindran cels serens i temperatures càlides, d'altres veuran com l'aigua torna a ser protagonista.
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès les seves previsions per a aquest dimarts. I hi ha una regió on el paraigua serà indispensable i hauran d'estar preparats per rebre pluja abundant. S'espera un canvi en les condicions climàtiques que afectarà especialment la zona que ha estat assenyalada per l'AEMET.
Galícia, sota la pluja des d'avui
Si bé ahir els ruixats acompanyats de tempestes van sorprendre algunes zones de Catalunya i Balears, avui només Galícia rebrà la pluja. Serà l'única comunitat autònoma on les pluges es faran sentir amb força aquest dimarts. L'Agència Estatal de Meteorologia confirma precipitacions durant bona part del dia, sobretot a l'oest.
Les províncies més afectades seran la Corunya i Pontevedra, amb acumulacions de pluja significatives a les primeres hores. D'altra banda, Lugo i Ourense també registraran pluges, tot i que les rebran de manera més intermitent.
Les temperatures a Galícia oscil·laran entre 15 i 24 graus. El vent del sud-oest augmentarà la sensació d'humitat, amb ratxes de fins a 40 km/h en zones exposades.
Temps estable a la resta de la Península
La resta d'Espanya viurà un dimarts molt més tranquil pel que fa a la meteorologia. No s'esperen pluges abundants en cap altra comunitat autònoma i predominaran els cels serens o amb pocs núvols. Si bé en algunes zones properes al nord podria haver-hi alguna pluja feble, aquestes no seran significatives.
El centre peninsular i el sud mantindran temperatures estiuenques, amb màximes que superaran els 30 graus en ciutats com Sevilla, Còrdova i Múrcia. A Madrid, els termòmetres rondaran els 32 graus.
La zona mediterrània, sobretot València, Alacant i Almeria, també gaudirà d'estabilitat atmosfèrica i temperatures càlides. El vent serà fluix o en calma, ideal per fer activitats a l'aire lliure.
Avanç: més pluja al nord-oest aquesta setmana
Tot i que avui només Galícia rep precipitacions, la situació es mantindrà similar els pròxims dies. Entre dimecres i dijous continuaran les pluges al nord-oest peninsular.
Per a la resta del país, el temps seguirà estable fins divendres i el cap de setmana. Tanmateix, diumenge podrien tornar els ruixats al quadrant nord-oest.