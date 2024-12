Els clients de Bonpreu i Esclat encantats amb la promoció de dolços de Nadal

Bonpreu i Esclat són coneguts per sorprendre amb promocions especials durant les festivitats, i el Nadal no n'és una excepció. Cada any ofereixen productes exclusius per realçar les celebracions nadalenques. Les ofertes inclouen articles dolços i salats, pensats per compartir moments especials amb familiars i amics.

A més de la qualitat dels seus productes, Bonpreu destaca per proposar preus competitius en dates clau. Els clients esperen amb ànsies els lots de temporada. Aquestes promocions fan més accessibles productes gurmet i temàtics, ideals per gaudir en aquestes festes.

Aquest any no ha estat diferent, i Bonpreu ha llançat una promoció especial de dolços nadalencs que ha causat sensació. Des de petits detalls fins a lots complets, els clients tenen opcions per a tots els gustos. Aquesta promoció estarà disponible fins al 16 de desembre.

Dolços nadalencs per a tots els gustos

La promoció inclou un lot variat, ideal per a qualsevol sobretaula o celebració familiar. Per només 4,95 euros, podeu gaudir d'una selecció nadalenca deliciosa.

| BonpreuEsclat

El lot conté dos arbres de Nadal mini de crema, sucre o xocolata. També pots triar versions amb perles de xocolata o petites estrelles de sucre. A més, inclou una xocolatina especial per fondre de la marca Dekora, en format de dues unitats.

Aquesta oferta no només és atractiva pel preu, sinó també per la versatilitat dels productes. Els Arbres de Nadal són perfectes com a postres als àpats familiars.

A més, la xocolatina per fondre és ideal per preparar fondues o decorar altres receptes. Aquestes opcions permeten a les famílies gaudir del Nadal amb un toc dolç i original.

Altres productes destacats

Bonpreu també ofereix una varietat de productes individuals que complementen perfectament la promoció. Entre ells, els clients poden trobar arbres de Nadal grans amb crema, xocolata o poma per 7,95 euros.

| BonpreuEsclat

També destaquen els torrons i xocolates nadalenques decorats amb motius festius. Aquests productes són perfectes tant per regalar com per gaudir a reunions.

Per als que busquen una mica més divertit, Bonpreu inclou figuretes de xocolata decorades amb rens i ninots de neu. Aquests detalls encanten els més petits i aporten alegria a qualsevol taula. També estan disponibles galetes decorades i piruletes nadalenques, ideals per als berenars o per fer servir com a decoracions comestibles.

Una promoció per no perdre

Els clients estan encantats amb aquesta promoció nadalenca. Els productes són deliciosos, assequibles i pràctics per a qualsevol ocasió. Tot i això, és important recordar que el termini per aprofitar aquesta oferta és limitat.

La promoció estarà disponible fins al 16 de desembre. Després d'aquesta data, els preus podrien canviar o els lots esgotar.

Bonpreu i Esclat demostren una vegada més el compromís amb els clients. Ofereixen productes que combinen qualitat, tradició i preus justos. Aquesta campanya nadalenca és una mostra perfecta de per què són una referència a Catalunya.