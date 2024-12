El Banco Santander 'fa un Luis Figo' a Caixabank

No només en el món del futbol es produeixen fitxatges sonats. En el món empresarial, les grans companyies també protagonitzen moviments estratègics que poden desestabilitzar els seus competidors. Banco Santander està demostrant ser un actor clau en aquest mercat de talent, protagonitzant contractacions que alteren la dinàmica de la banca privada a Espanya.

En la seva última jugada mestra, Banco Santander ha incorporat a Sol Moreno de los Ríos, qui fins ara dirigia l'àrea d'OpenWealth a CaixaBank. Aquest fitxatge se suma a l'arribada de Víctor Allende el passat mes de setembre, qui va impulsar el negoci de banca privada del banc català abans de traslladar-se a l'entitat càntabra.

El rol de Sol Moreno a CaixaBank i el seu nou repte

Sol Moreno de los Ríos exercia un paper crucial a CaixaBank. Com a directora d'OpenWealth, estava al capdavant del servei de multifamily office més gran d'Espanya. Aquesta àrea gestionava més de 7.300 milions d'euros en actius sota supervisió, un assoliment significatiu que la posiciona com una de les professionals més influents en la banca privada del país.

| Forbes

A Santander, Moreno de los Ríos tindrà la missió de replicar i potenciar aquest model d'èxit. S'espera que impulsi el negoci dirigit als ultra high net worth (patrimonis de major valor afegit), un segment clau per a les estratègies de creixement de l'entitat càntabra. El fitxatge de Moreno de los Ríos no només reforça al Santander, sinó que també planteja un repte per a CaixaBank, que ara ha de reorganitzar la seva estructura a OpenWealth. Marta Alonso ha estat designada com la nova directora de l'àrea, després de liderar fins ara l'assessorament independent de Banca Privada a CaixaBank i ocupar un lloc com a consellera a la filial internacional de l'entitat, CaixaBank Wealth Management Luxembourg.

El context competitiu: Santander i CaixaBank

Aquests moviments reflecteixen la forta competència en el segment d'alts patrimonis, un nínxol on els marges són més grans i els serveis més especialitzats. En els últims anys, les grans entitats han apostat per reforçar l'assessorament i la gestió de carteres com a preparació davant la possible prohibició de retrocessions en la venda de productes financers.

OpenWealth s'ha consolidat com un referent en aquest àmbit. Per això, l'estratègia de Santander d'incorporar talent clau de CaixaBank és una aposta directa per competir amb força en aquest segment. Amb Sol Moreno i Víctor Allende liderant projectes, el banc càntabre busca no només guanyar quota de mercat, sinó també atreure els clients més exclusius.

| Banco Santander

El fitxatge de Sol Moreno de los Ríos s'emmarca en un context de canvis significatius en la banca privada. Les entitats busquen adaptar-se a un entorn on els clients demanen un assessorament més personalitzat i especialitzat. Serveis com els multifamily office, que gestionen els patrimonis de famílies amb grans actius, s'han convertit en una peça clau per captar i fidelitzar els clients d'alt nivell.

A més, la competència s'intensifica amb noves propostes, com el servei Advisory GPS de CaixaBank, que ofereix assessorament independent a un cost del 0,7%. Encara que iniciatives com aquesta permeten diversificar els ingressos, el negoci d'alts patrimonis continua sent el que genera els marges més elevats.