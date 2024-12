Màxima felicitat per als multats per un radar: Decisió inaudita d'un Ajuntament

En una sorprenent i molt poc habitual decisió, l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de L'Estartit ha anunciat l'anul·lació de totes les multes per l'excés de velocitat. Emeses a través del radar de la carretera de Torroella.

Aquesta mesura, que ha generat una onada de satisfacció entre els conductors locals, respon a la detecció de la necessitat d'ajustar el procés administratiu relacionat amb aquest dispositiu.

Anul·lació de multes des d'agost

Des del mes d'agost, la carretera de Torroella té un radar de velocitat, el propòsit del qual era incrementar la seguretat viària a la zona. Establint un límit màxim de 50 quilòmetres per hora. No obstant això, l'EMD ha identificat unes irregularitats en la tramitació de les multes emeses des del 12 d'agost.

Data en què es va posar en funcionament el radar juntament amb el de l'Avinguda de Grècia. A causa d'aquests descobriments, s'ha decidit suspendre totes les sancions derivades d'aquest radar fins que es resolguin els problemes administratius detectats.

| ACN

Procediment per als conductors afectats

Els conductors que hagin rebut una multa per excés de velocitat a través del radar de Torroella i que encara no l'hagin pagat veuran retirada la sanció dels seus expedients.

Per a aquells que ja hagin abonat l'import corresponent, l'EMD ha establert un procediment per sol·licitar la devolució de les multes. Les sol·licituds s'han de realitzar a través del Xaloc, el departament encarregat de la gestió de multes dins de l'entitat municipal.

Aquesta mesura no només alleuja la càrrega econòmica dels conductors, sinó que també demostra una gestió transparent i responsable per part de l'Ajuntament. La decisió d'anul·lar les multes reflecteix el compromís de l'EMD de corregir errors administratius abans d'imposar sancions que podrien considerar-se injustes.

Restabliment del radar després de les reparacions

El govern de l'entitat ha assegurat que, un cop reparat el problema identificat, el radar de Torroella reprendrà el seu funcionament normal. Això implica que les multes per excés de velocitat tornaran a ser emeses de manera habitual, mantenint el límit de velocitat de 50 quilòmetres per hora en el tram controlat. Aquesta mesura és essencial per garantir la seguretat de tots els usuaris de la via i prevenir accidents derivats d'excessos de velocitat.

L'EMD ha subratllat que la suspensió temporal de les multes és una mesura correctiva necessària per assegurar la integritat del procés administratiu amb el radar. S'espera que, un cop solucionades les deficiències, el sistema de control de velocitat funcioni de manera eficient, contribuint així a la seguretat viària a Estartit.

Funcionament d'altres radars a Estartit

És important destacar que, a més del radar de Torroella, l'EMD de l'Estartit compta amb altres dos dispositius de control de velocitat. Instal·lats a l'Avinguda de Grècia i el carrer Marcel·lí Audivert.

Aquests radars segueixen operant amb normalitat i han demostrat ser efectius per augmentar la seguretat del trànsit a la localitat. La continuïtat en el funcionament d'aquests dispositius referma el compromís de l'Ajuntament amb la prevenció d'accidents i la promoció d'una conducció responsable.

La presència d'aquests radars ha contribuït a reduir la velocitat dels vehicles en zones clau de l'Estartit, millorant la seguretat tant per a conductors com per a vianants. L'EMD ha assenyalat que aquests dispositius són part d'una estratègia integral per mantenir un flux de trànsit segur i ordenat a la localitat.